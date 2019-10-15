«Средства были не только счетными, но и небольшими» В ВШЭ ответили судье КС, заявившему о недоверии к дипломам российских вузов

В Высшей школе экономики (ВШЭ) считают, что проблема соответствия квалификации выпускников и их компетенций современным требованиям рынка труда действительно существует и она «характерна не только для России». Ранее судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский заявил о недоверии к дипломам российских вузов и в целом жестко раскритиковал систему российского высшего образования. Он считает, что «бессчетные средства», потраченные на образовательные реформы, стоило использовать «на достойную оплату преподавательского труда», и упрекает ректоров российских вузов в том, что они отказались от «самоуправления и академической свободы», а в результате «обслуживают систему, которая выдает разрешения на профессию».

Заявления (.pdf) судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского “Ъ” обнаружил в «особом мнении» судьи по одному из свежих решений КС. В нем судья в том числе писал, что в системе образования «столько динамики, что нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта». В качестве примера господин Арановский привел инициативу ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, о которой в октябре 2018 года узнал “Ъ”: пересмотр правил аккредитации вузов с последующим распределением их на три категории. «Тогда бы, конечно, вузы снизили издержки… при сокращении штата преподавателей,— предположил судья.— Такие начинания неизменно пользуются поддержкой в административном сословии и среди активистов, они постоянно там зреют и получают иногда реализацию. Не все, однако, видят в них прогресс просвещения».

Заслуженный профессор Института развития образования «Высшей школы экономики» Ирина Абанкина заявила “Ъ”, что проблема соответствия квалификации выпускников и их компетенций современным требованиям рынка труда действительно существует.

По словам госпожи Абанкиной, «во всем мире ищут способы сгладить это рассогласование и сделать выпускников более адаптивными к меняющимися требованиям и научить решать нестандартные задачи».

«В этом смысле мнение судьи Конституционного суда вполне справедливо,— говорит госпожа Абанкина.— Но надо учитывать, что в последнее время сделано очень много для того, чтобы преодолеть этот разрыв между рынком труда и уровнем образования выпускников, причем не только университетов, но и колледжей: формируются базовые кафедры в университетах, приглашаются профессоры-практики, очень много внимания уделяется стажировкам студентов и производственной практике в среднем профессиональном образовании».

Ирина Абанкина отмечает, что в стране «активно разрабатываются и внедряются новые профессиональные стандарты»: «У нас вообще идет формирование новой институциональной культуры, когда рынок труда ориентируется на эти профессиональные стандарты. Совет по профессиональным квалификациям постепенно вытесняет предыдущие должностные инструкции, квалификационные справочники. Восстановлен целевой прием. Все эти усилия направлены на то, чтобы решить это противоречие, но работа, надо признать, идет не так быстро, как хотелось бы»,— признает она.

По словам госпожи Абанкиной, средства, потраченные на реформы образования, которые «судья называет бессчетными», были, «к сожалению, не только счетными, но и небольшими». «В целом Россия тратит на образование намного меньше других стран: ежегодные расходы составляют 3,65% ВВП, в то время как в других странах на образование расходуется 7–8%. В этом году мы впервые за последние три года должны выйти на уровень расходов в 4%, но этого все равно недостаточно для опережающего развития человеческого капитала. При этом ресурсы, которые направлялись не на текущее поддержание, а именно на развитие, вообще невелики: не более 7–8% от общих трат на образование. Расходы нацпроекта "Образование" по отношению к общим расходам всех уровней бюджета составляют всего 3%»,— отметила профессор ВШЭ.

Ксения Миронова