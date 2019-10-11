Россиянам не хватает денег на знания

Россия по уровню расходов государства и частного сектора на образование своих граждан оказалась на последних строчках в составленном Skyeng рейтинге из 36 стран. Так, в нашей стране ежегодные траты на каждого человека составляют $240 — это в 19 раз меньше, чем в Норвегии, возглавившей список. По этому показателю Россия находится рядом с ЮАР и Колумбией. Частное финансирование на каждого россиянина составляет $47 на человека — это на $10 меньше, чем в Греции.

На каждого россиянина приходится $240 в год государственных денег, направляемых на образование, подсчитали аналитики онлайн-школы Skyeng. По этому показателю Россия находится рядом с такими странами, как ЮАР ($290 на человека) и Колумбия ($236 на человека). Самые высокие траты государства на образование своих граждан в Норвегии ($4,6 тыс. на человека в год), Швейцарии ($3,65 тыс.), Дании ($3,3 тыс.). Среди лидеров также Люксембург и Исландия, где на образование каждого жителя государство тратит в год $3,17 тыс. и $2,9 тыс. соответственно. В составленном Skyeng рейтинге стран с наибольшей долей государственного финансирования образования Норвегия, где на бюджетные средства приходится 99% затрат на учебу, на первом месте, потом идет Финляндия (98%) и Люксембург (97%).

Наибольшая доля частного финансирования образования в Чили (36%), Австралии (34%) и США (32%). В России соотношение государственного и частного финансирования 84% и 16% соответственно.

По данным Skyeng, траты частного рынка на образование в США составляют $1,1 тыс. на человека в год, в Австралии — столько же, в Великобритании — $830, в Канаде и Новой Зеландии — $665 и $608 соответственно. Например, в Греции этот показатель составляет $57 на человека в год, в России — $47. Меньше всего траты частного сектора на образование в Индонезии — $13 на душу населения в год.

В исследовании Skyeng указывается, что, как правило, уровень затрат на образование коррелирует с уровнем жизни, но есть и исключения. Так, Дания находится на третьем месте по финансированию образования, но всего лишь на 16-м по уровню доходов населения из 36 стран. Столько стран попали в исследование: они являются членами либо партнерами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это организация собирает статистику по государственным и частным расходам на образование, выраженную в процентах к ВВП за соответствующий год. Ряд стран, таких как Исландия, Израиль, Аргентина, Коста-Рика, Бразилия, Колумбия, Индонезия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, пришлось исключить, поскольку по ним не было опубликовано достаточно показателей, отметили в Skyeng.

Наибольшее количество частных расходов происходит на уровне высшего образования, и на обучение и оплату обучения студентов приходится значительная часть частных расходов на образование в таких странах, как США, Япония и Испания, отмечает аналитик рынка в Skyeng Дмитрий Чехин. В России, продолжает он, существуют частные расходы на образование в государственных начальных и средних школах: «Например, семьи могут оплатить школьные принадлежности и учебники своих детей». Кроме того, частные учебные могут финансироваться за счет компаний, чьи сотрудники могут пользоваться образовательными услугами для себя или для детей. «Это может быть как прямое финансирование, так и спонсорство в “натуральном” виде, как строительство помещений и предоставление оборудования и материалов»,— добавляет аналитик.

Халиль Аминов