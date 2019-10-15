Минобороны сообщило о переходе под контроль Дамаска ряда объектов

Под контроль сирийских правительственных войск перешли города Манбидж и Эт-Табка, свидетельствует инфографика Минобороны России об обстановке в республике на 15 октября. Кроме того, Дамаск контролирует две ГЭС, один железнодорожный и два обычных моста через Евфрат, а также аэродром Эт-Табка.

Фото: Минобороны РФ

Российский центр по примирению враждующих сторон на 15 сентября зафиксировал 19 нарушений режима прекращения боевых действий. Из них в Идлибе — шесть, в Алеппо — три, в Латакии — семь, в Хаме — три.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии операцию «Источник мира». Операция нацелена против курдских формирований, которые Анкара считает террористическими. Вечером 13 октября стало известно, что правительственные войска Сирии выдвинулись на север страны, «чтобы дать отпор турецкой агрессии».Обеспокоенность наступлением турецких военных в Сирии выразили многие страны, в том числе США и члены Евросоюза.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Лиха война начало».