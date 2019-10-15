Защита директора ООО «СМТ» Сергея Шатило попросила оправдать его

Адвокат директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило Роман Зуев заявил ходатайство о незаконности уголовного преследования бизнесмена. Защитник добивается вынесения в отношении главы ООО «СМТ» оправдательного приговора. Об этом “Ъ-Волга” сообщил адвокат Сергея Шатило Денис Анисимов.

Ранее Сергей Шатило был признан Самарским районным судом виновным в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. Глава «СМТ» приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас главу ООО «Современные медицинские технологии» судят за незаконную поставку незарегистрированных медизделий в крупном размере в больницы региона.

На одном из прошлых заседаний адвокаты Сергея Шатило пытались через суд узнать у правоохранителей, возбуждались ли уголовные дела в отношении других компаний, которые сотрудничали с ООО «СМТ» и отвечали за производство и поставку в больницы региона незарегистрированных медицинских изделий, фигурирующих в деле. В настоящее время известно, что силовики отказались возбуждать уголовное дело в отношении одной из таких фирм – ООО «ММР-Медицинские модульные решения».

Георгий Портнов