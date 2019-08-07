Сергей Шатило ждет второго приговора

Октябрьский районный суд начал допрос свидетелей по делу о незаконном сбыте ООО «Современные медицинские технологии» незарегистрированных медизделий в крупном размере в больницы региона. Компании Сергея Шатило вменяется незаконная продажа в перинатальный центр и больницу им. Пирогова медицинского оборудования на сумму 111 млн руб. и поставка во второе из учреждений магнитно-резонансного томографа стоимостью более 38 млн руб. Ранее бизнесмен, его партнеры и экс-замминистра здравоохранения региона Альберт Навасардян были осуждены по делу о коммерческом подкупе и сговоре в рамках торгов на обслуживание медоборудования стоимостью свыше 4 млрд руб.

В Октябрьском районном суде во вторник начался допрос свидетелей по делу о незаконной продаже ООО «Современные медицинские технологии» незарегистрированных медицинских изделий. Директор компании Сергей Шатило обвиняется в покушении на незаконный сбыт и сбыте незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). По версии следствия, в 2015 – 2016 годах глава ООО «СМТ» незаконно сбыл в Самарской области в перинатальный центр («СОКБ») и Самарскую городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова оборудование стоимостью более 37 млн руб. и 74 млн руб. соответственно.

Также компания, по версии следствия, поставила в больницу им. Пирогова незарегистрированный магнитно-резонансный томограф с компонентами на сумму свыше 38 млн руб. Впоследствии учреждение отказалось принимать оборудование, так как оно не соответствовало требованиям контракта. Но Сергей Шатило сообщал СМИ, что больница эксплуатировала это оборудование. Впоследствии силовики изъяли и опечатали медтехнику.

На заседании во вторник была допрошена сотрудница ООО «ДжиИ Хэлскеа» (производителя поставленного в больницу им. Пирогова магнитно-резонансного томографа – “Ъ”) Анна Степанова. Женщина пояснила, что с декабря 2014 года работает в компании и отвечает за регистрацию медицинского оборудования. Она рассказала, что, по информации компании, в момент продажи медицинская техника была зарегистрирована, и регистрационное удостоверение на магнитно-резонансный томограф на тот момент не аннулировалось. В итоге суд объявил перерыв до 13 августа. В этот день должен состояться допрос свидетеля по видеоконференцсвязи. О ком идет речь, не сообщается.

На прошлой неделе Сергей Шатило, его партнеры, а также экс-замминистра здравоохранения региона Альберт Навасардян были признаны Самарским районным судом виновными в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. Глава ООО «СМТ» был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Альберту Навасардяну, которому вменялось еще и превышение должностных полномочий, назначили три года в колонии общего режима. Остальные фигуранты дела получили условные сроки.

Дело о картельном сговоре при обслуживании медицинского оборудования стало первым в судебной практике на территории региона. По данным юристов, российские суды не могут похвастаться богатой практикой подобных расследований. Эксперты отмечают, что господин Шатило мог рассчитывать на условный срок, но его адвокат Александр Паулов изначально был настроен скептически. В интервью одному из самарских СМИ накануне оглашения приговора он прогнозировал своему клиенту реальный срок. Будет ли Александр Паулов оспаривать приговор своему подзащитному, неясно. Защита Сергея Шатило пока ограничилась краткой жалобой на приговор. Вчера господин Паулов был недоступен для комментариев. По данным самарских информресурсов, после оглашения решения Самарского райсуда юрист вместе со своей супругой, правозащитницей и телеведущей, покинули территорию РФ и отправились на отдых в Турцию. Ольга Паулова написала в соцсетях, что вынесенный судом приговор стал опасным прецедентом для Самарской области. Телеведущая также обвинила в таком решении различных недоброжелателей.

Георгий Портнов