Росмолодежь сможет ограничивать доступ к сайтам о детях—жертвах преступлений

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым наделил Росмолодежь правом включать интернет-ресурсы в реестр запрещенной информации. Речь идет о о несовершеннолетних, пострадавших из-за противоправных действий.

Изменения вносятся в правила формирования и ведения реестра запрещенной информации. Ограничения также касаются распространения сведений о личностях родителей или законных представителей несовершеннолетнего, «исключением могут стать случаи, когда распространение такой информации осуществляется в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, пострадавшего в результате противоправных действий», сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Напомним, Росмолодежь в марте получила возможность блокировать во внесудебном порядке сайты, на которых размещена информация, направленная на склонение несовершеннолетних к противоправным действиям. Кроме того, ведомство совместно с Министерством образования и науки РФ в январе подготовили законопроект, предлагающий за три года выделить 628 млн руб. на поиск угрожающей жизни и здоровью детей информации в интернете.

Подробности — в материале “Ъ” «В интернете поищут опасность для детей».