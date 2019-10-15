Богачева возвращается в Россию после задержания в Минске по запросу США

Анна Богачева, которую ранее задержали в Минске, возвращается с мужем в Россию, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич «Интерфаксу». По его словам, с россиянами пока нет связи, поскольку «они спешат перебраться в безопасное место». Ранее российское посольство заявило, что госпожа Богачева находится на свободе.

Как сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев, ведомство решило прекратить международный розыск Анны Богачевой. «Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде заключения под стражу с целью выдачи (CША.— “Ъ”)»,— сообщил он агентству.

О задержании Анны Богачевой известно немного. Александр Малькевич заявил, что россиянку «задержал Интерпол по запросу США». Официальный представитель Комитета госбезопасности Белоруссии Андрей Ярош сказал, что «не располагает информацией о задержании данной гражданки КГБ». В пресс-службе белорусского МВД сказали, что уточняют информацию. Российская сторона также не сообщила никаких подробностей.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила, что Анну Богачеву не задерживали, и ей ничего не угрожало. «Интерпретаций этого события уже появляется множество — и у нас в стране, и тем более за пределами... Поэтому в очередной раз заявляю: задержание не проводилось по запросу США — задержания не было вообще! Это абсолютно точная информация»,— сообщила она Telegram-каналу «Подъем».

В 2018 году американский Минюст назвал госпожу Богачеву в числе 13 россиян, обвиняемых во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Предположительно девушка была сотрудницей «Агентства интернет исследований» (известно как «фабрика троллей»), которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Напомним, в мае 2017 года США начали расследование предполагаемого «российского вмешательства», дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. В феврале 2018-го он выдвинул официальные обвинения 13 гражданам РФ и 3 российским компаниям, сочтя доказанным их «вмешательство в политическую систему США», включая президентские выборы 2016 года. Обвинения были выдвинуты по восьми статьям, в том числе сговор против США и интернет-мошенничество. Вашингтон планировал добиться экстрадиции упомянутых лиц.

Подробнее — в материале “Ъ” «Вмешательство в американские выборы подвели под восемь статей».