Гражданка РФ задержана в Минске по запросу США из-за «вмешательства в выборы»

В Минске по запросу США задержали гражданку России Анну Богачеву, подтвердили в МИД РФ. В 2018 году американский Минюст назвал госпожу Богачеву в числе 13-ти россиян, обвиняемых во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Предположительно, девушка была сотрудницей «Агентства интернет исследований» (известно как «фабрика троллей»), которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Позднее посольство России заявило, что Анна Богачева находится на свободе: она сказала об этом сотруднику консульской службы.

МИД РФ сообщил, что задержанной Анне Богачевой оказывают «консульскую поддержку». Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал «РИА Новости», что девушку «задержал Интерпол по запросу США».

Как утверждает источник агентства, госпожа Богачева была задержана в гостинице в Минске 13 октября около 22:00. «С ней были муж и маленький ребенок — ехали отдыхать. Адвокат Богачевой утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела о вмешательстве»,— заявил собеседник «РИА Новости».

Официальный представитель Комитета госбезопасности Белоруссии Андрей Ярош сообщил, что «не располагает информацией о задержании данной гражданки КГБ». В пресс-службе белорусского МВД сказали, что уточняют информацию. В Государственном пограничном комитете республики заявили, что на границах Белоруссии и в аэропорту Минска эту гражданку РФ не задерживали. В МИД Белоруссии информацию о россиянке оставили без комментариев.

Российское посольство заявило в Twitter: «Российская гражданка Анна Богачева, о "ситуации" с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе».

«Радио Свобода» писало, что Анна Богачева ранее состояла в нескольких националистических организациях. Из-за этого, как утверждал источник издания, девушка под давлением ФСБ пришла работать в «Агентство интернет-исследований». Она стала сотрудницей агентства «в 2014 году или чуть раньше», уточняло «Радио Свобода».

Напомним, в мае 2017 года США начали расследование предполагаемого «российского вмешательство», дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. В феврале 2018-го он выдвинул официальные обвинения 13 гражданам РФ и трем российским компаниям, сочтя доказанным их «вмешательство в политическую систему США», включая президентские выборы 2016 года. Обвинение были выдвинуты по восьми статьям, в том числе сговор против США и интернет-мошенничество. Вашингтон планировал добиться экстрадиции упомянутых лиц.

Подробности — в материале “Ъ” «Вмешательство в американские выборы подвели под восемь статей».