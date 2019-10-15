В 2019 году парки Казани заработали 19 млн рублей

Казанский парки в этом году заработали 19,08 млн руб. Об этом на брифинге в кабмине Татарстана рассказала помощница президента республики Наталия Фишман-Бекмамбетова. По ее словам, ожидается, что до конца года доход превысит 20 млн руб.

При этом, как утверждает помощница президента Татарстана, в самом начале работы с парками деньги лишь тратились, а не зарабатывались. Однако, уже п прошлом году казанские парки заработали с торгами и партнерскими мероприятиями 8,98 млн руб.

Госпожа Фишман-Бекмамбетова добавила, что зарабатывать паркам удается разными способами. В частности, речь идет о правах установки торговых объектов. К примеру, только один лоток мороженого в казанском парке Горького принес 600 тыс. руб. Кроме того, парки зарабатывают при проведении различных мероприятий, в том числе маркетинговых.

"Ъ-Казань"