Александр Моор прокомментировал скандал вокруг учителя ОБЖ, побившего детей

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал скандал с преподавателем ОБЖ Виктора Садлинского школы в Боровском. Напомним, учитель на уроке сорвался на нескольких детях, кричал на них нецензурными словами, толкал, бил руками, видео конфликта попало в сеть, после чего господина Садлинского уволили. Но в его поддержку выступили ученики и их родители.

«Думаю, если дети говорят, что преподаватель умел устанавливать хорошие отношения с ребятами, доступно объяснял сложные вещи, им можно верить. Но в этой ситуации мы не обсуждаем педагогический талант человека, мы определяем границы допустимого в наших школах. Есть правило, которое никто не имеет право нарушать, — нельзя применять насилие к ребенку! Педагог должен решать свои профессиональные задачи убеждением и влиянием», — написал у себя на странице во «Вконтакте» господин Моор.

Губернатор согласен с тем, что с детьми работать трудно. По его словам, иногда родители «сами становятся источниками агрессии по отношению к преподавателям». «Думаю, будет правильно, если органы образования разработают специальный прикладной курс «Как педагогу работать с агрессией в школе». Еще нужно подумать над формой поддержки преподавателей, оказавшихся в конфликте. Учитель не должен оставаться один в трудной ситуации. Как минимум, он имеет право на оперативную консультацию конфликтолога, а в сложных случаях, и на прямое участие медиаторов - посредников, помогающих примирению. Уверен, можно было избежать многих инцидентов, если бы преподаватель знал, что делать в кризисной ситуации: на что он, ученик, родитель, администрация школы имеют право, а на что нет, как устанавливать границы в отношениях и разрешать конфликты, — считает губернатор.

О том, почему родители вступились за учителя, читайте в материале «Раньше учитель мог ударить, никто не жаловался»