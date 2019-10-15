Медведев недоволен неисполнением многих поручений президента и правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российские ведомства не исполняют многие поручения президента и правительства. По словам господина Медведева, ведомства часто аргументируют это сложностью согласования и необходимостью дополнительной проработки. Иногда выполнение поручений растягивается на годы, пожаловался председатель правительства.

15 октября Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу исполнения поручений главы государства и правительства. Как заявил премьер, на сегодняшний день «неисполненных поручений, к сожалению, достаточно». «По многим сроки переносятся по несколько раз, даже если речь идет о подготовке важных законопроектов или других решений»,— рассказал господин Медведев (цитата по ТАСС).

О каких именно поручениях идет речь и кто виноват в их неисполнении, председатель правительства не уточнил. Дмитрий Медведев допустил, что у ведомств могут быть «расхождения в позициях», но, по его мнению, «чтобы утрясти все эти составляющие, нужно проявлять усилия». «На поиск уходит подчас очень много времени. Иными словами, это все растягивается на годы так же, как подготовка подзаконных актов. Это плохо»,— подчеркнул премьер-министр (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне, 14 октября, Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов исполнение нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Он заявил о подтасовке данных о смертности в ряде субъектов и потребовал от губернаторов письменно объяснить, почему выделенные в 2019 году на строительство яслей 67 млрд руб. освоены лишь на четверть. Премьер подчеркнул, что «вранье это необходимо прекращать».

Подробности — в публикации “Ъ” «Белый дом требует пересчета умерших и объяснений губернаторов».