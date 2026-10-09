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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

Разойдемся по-хорошему

Почему работодатели стали чаще прощать работников

09.10.2026, 12:16
По данным опроса консалтинговой компании Kept, только треть компаний обращается к правоохранителям, если обнаруживает, что сотрудник нарушил правила компании или даже закон. Три года назад таких организаций было 70%.

Игорь Иванко / Коммерсантъ

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Чаще всего к ответственности по административным или уголовным статьям сотрудника могут привлечь за откаты, взятки, воровство, слив или, наоборот, утаивание информации, которая вредит бизнес-процессам. Но в корпоративных конфликтах с полицией чаще сталкиваются рядовые сотрудники. Топы слишком много знают, считает основатель «КЛАРИТУС Консалтинг» Татьяна Матвиенко:
«Если это какой-то менеджер высокопоставленный, такое тоже бывает, что компанию ловит на откатах и схемах. Часто это в продажах происходит, в маркетинге. Расходятся обычно полюбовно, потому что такие сотрудники могут много знать про компанию и каким-то образом нанести вред.
Если это менеджер среднего звена, который неважен для компании, нанес какой-то, наверное, достаточно большой урон, а взыскать с него невозможно, то компания будет взвешивать все за и против, свою репутацию».
Чтобы наказать провинившихся работников, компании объявляют им дисциплинарные взыскания, лишают премий и бонусов или требуют возместить ущерб. При этом, по данным Kept, 5% организаций вообще не применяют никаких санкций. Такая снисходительность не нова, отмечает управляющий партнер Profistaff Денис Никулин:

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«Компании всегда предпочитали решать внутренние вопросы самостоятельно, за исключением случаев уже чисто криминальных. На самом деле, если допущены серьезные нарушения, то компания ведь с этим особо ничего сделать не может: ни посадить человека, ни как-то его ограничить — это задача правоохранителей. На мой взгляд, ничего не поменялось. Да, компании становятся более, скажем, осмотрительны, но у любой компании существует корпоративная культура, существуют правила писаные и неписаные, и нарушение этих правил, оно не может проходить бесследно».
Рестораны часто сталкиваются с недобросовестными работниками. Обращение в полицию помогает в дальнейшем избежать найма людей, с которыми могут возникнуть проблемы, отмечает сооснователь ресторанного холдинга «Рестамама» Евгения Доронина:
«Есть база, службы безопасности проверяют, не привлекался ли человек, не был ли судим, как минимум, какие у него штрафы. Безусловно, нужно запрашивать рекомендации с предыдущих мест работы, иногда могут поделиться такой информацией. И иногда это бывают, знаете, очень приятные люди, очень коммуникабельные, и ты думаешь: какой приятный человек, а потом он оказывается не очень чистоплотным элементом».
А вот в бьюти-индустрии сор из избы предпочитают не выносить и все споры улаживают внутри компаний, говорит управляющий партнер федеральной сети салонов «ПАЛЬЧИКИ» Нина Литвинова:

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«В бьюти-бизнесе очень важно выстраивать доверительные, партнерские взаимоотношения. Поэтому я за всю свою практику еще не сталкивалась со случаями, когда в решении вопросов с сотрудниками привлекалась бы какая-то третья сторона».
По данным исследования «Б1», в прошлом году с корпоративным мошенничеством столкнулись 60% российских компаний. Выявить нарушения помогали подозрения коллег, недостачи и излишки, а также другие тревожные сигналы: попытки помешать аудиту, оформление документов задним числом и связи сотрудников с контрагентами.
Рынок труда

Авторы

  • Юлия Савина
    Юлия Савина
    ведущий редактор