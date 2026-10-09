Разойдемся по-хорошему

«Компании всегда предпочитали решать внутренние вопросы самостоятельно, за исключением случаев уже чисто криминальных. На самом деле, если допущены серьезные нарушения, то компания ведь с этим особо ничего сделать не может: ни посадить человека, ни как-то его ограничить — это задача правоохранителей. На мой взгляд, ничего не поменялось. Да, компании становятся более, скажем, осмотрительны, но у любой компании существует корпоративная культура, существуют правила писаные и неписаные, и нарушение этих правил, оно не может проходить бесследно».