Следствие переформулировало обвинение фигуранту «дела 27 июля» Губайдулину

Фигуранту «дела 27 июля», программисту Айдару Губайдулину, будет предъявлено обвинение в новой редакции, сообщил “Ъ” в четверг его адвокат Максим Пашков. Господин Губайдулин, по словам защитника, по-прежнему обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ, однако теперь не в «покушении на насилие в отношении представителя власти», а в «угрозе применения насилия».

«На встрече в управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ следователь Фельде уведомил нас, что обвинение в новой редакции будет предъявлено Айдару 15 октября,— сообщил Максим Пашков.— Обвинение будет сформулировано как "угроза применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов", однако, что это будет значить для Айдара, до конца пока непонятно». Господин Пашков также уточнил, что «угроза», в отличие от «покушения», влечет меньшее наказание за преступление по ст. 318 УК РФ, и его доверителя, вероятнее всего, ожидает штраф.

Айдар Губайдулин в разговоре с “Ъ” сообщил, что «пока не видел материалы дела». «На следующей неделе меня три раза вызывают в Следственный комитет, больше ничего не знаю, кроме того, что останется только "чистая" часть первая статьи 318 — угроза применения насилия»,— сказал господин Губайдулин.

Напомним, 26-летний Айдар Губайдулин был задержан после акции протеста 27 июля, где, по версии следствия, бросил в представителей правоохранительных органов пустую пластиковую бутылку из-под минеральной воды. Изначально ему предъявлялось обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), однако позднее обвинение предъявили по ч. 1 ст. 318 УК РФ, а дело выделили в отдельное производство.

Айдар Губайдулин рассказал в интервью “Ъ” об участии в протестах и условиях содержания в СИЗО.

Мария Старикова