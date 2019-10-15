Ленинградское УФАС постановило переписать условия конкурса по дорожным работам

Управление ФАС по Ленинградской области предписало ГКУ «Ленавтодор» внести изменения в конкурсную документацию по тендеру на диагностику региональных автодорог. На условия конкурса пожаловалось ООО «Центр дорожного проектирование», указавшее, что рассмотрение вторых частей заявок запланировано на 15 октября, а контракт должен быть заключен в период с 26 октября по 5 ноября. При этом в техзадании сказано, что работы по первому этапу необходимо завершить 1 ноября, что фактически нереально, поскольку речь идет о почти 6,5 тыс. км (700 дорог). Также исполнитель обязан предварительно согласовать прохождение маршрута, объехать все дороги, составить отчет и сдать его заказчику. То есть, на выполнение этого объема работ подрядчику отводится в лучшем случае четыре дня. УФАС сочло эти условия невыполнимыми, сообщили в антимонопольной службе.

По мнению подателя жалобы, своими действиями «Ленавтодор» намеревался ограничить число участников, а потенциального победителя привлечь к штрафным санкциям, которые, согласно действующим положениям документации, наступят сразу же после заключения контракта. Кроме того, ООО «ЦДП» предположил, что работы по первому этапу уже могут быть исполнены, что также противоречит действующему законодательству.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Ленинградское УФАС отменило объявленные ГКУ «Ленавтодор» аукционы по ремонту дорог на общую сумму в 1 млрд рублей. Причиной стали жалобы на условия конкурсов, поступившие сразу от нескольких потенциальных участников тендера.