Аукционы на ремонт дорог в девяти районах Ленобласти проведут повторно

Ленинградская УФАС вернула на этап формирования документации аукционы ГКУ «Ленавтодор» на общую сумму в 1 млрд рублей. Причиной стали жалобы на условия конкурсов, поступившие в антимонопольную службу от ООО «СЗИ-Комплекс» и ООО «Вектор». Они указали, что некоторые требования заказчика содержат отклонения от ГОСТА и ненужные товары.

Комиссия Ленинградского УФАС, рассмотрев претензии, обнаружила нарушения закона о контрактной системе при проведении тендеров на ремонт дорог в Ломоносовском, Киришском, Волосовском, Кингисеппском и других районах Ленобласти. Заказчика обязали отменить протоколы и внести изменения в документацию. В настоящее время данные закупки приостановлены.