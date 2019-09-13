Оскорбление российских госсимволов рассмотрит Страсбургский суд

13 сентября девять российских граждан, оштрафованных ранее за оскорбление власти или государственных символов в интернете (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ) на 30 тыс. руб., подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на нарушение права «на свободу высказываний». По данным правозащитной организации «Агора», всего в России на данный момент заведено 45 подобных дел. В пятницу же впервые в российской судебной практике заведено дело о «повторном неуважении к власти»: по ней жителю Кемеровской области Илье Путевскому грозит штраф до 200 тыс. руб. или арест до 15 суток.

Заявители обратились в ЕСПЧ в связи с нарушением ст. 10 Европейской конвенции о правах человека, которая обеспечивает право на свободу высказываний. «Как применение ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ в конкретных делах, так и формулировка этой статьи вообще противоречит сложившимся позициям Европейского суда о том, что в ходе политической дискуссии представителям власти (в том числе президентам и монархам) необходимо терпеть зачастую шокирующие или провокационные высказывания»,— объяснил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев. В ЕСПЧ адвокатами «Агоры» отправлено девять различных жалоб (некоторые заявители также пожаловались на нарушение права на справедливый суд «в связи с многочисленными нарушениями процесса рассмотрения дел»).

Семеро из девяти заявителей, как сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, были оштрафованы за публикации в интернете оскорблений президента РФ.

По словам господина Селезнева, согласно статистике применения административного закона «три четверти обвинительных постановлений вынесено за высказывания в адрес президента России Владимира Путина».

Среди подавших жалобу в ЕСПЧ инвалид второй группы Илья Путевский из Осинников Кемеровской области, которого трижды обвиняли в оскорблении власти. Первый раз господина Путевского оштрафовали на 30 тыс. руб. за оскорбление Владимира Путина, которое он сопроводил репостом видеозаписи с разгона акции протеста. Позже мужчина, по его же словам, встретив на улице судью Реймер, которая вынесла решение о штрафе, показал ей средний палец. В связи с этим 8 сентября на него завели уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Сегодня на господина Путевского составили первый в стране протокол по ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ (о повторном неуважении к власти) за то, что он сравнил в Сети чиновников с «крысиной чумой», теперь суд может вынести наказание в виде штрафа (до 200 тыс. руб.) или ареста на 15 суток.

Другая заявительница — жительница Брянска Алена Червякова — была оштрафована за публикацию в Instagram видео, где она танцует у памятника погибшим в Великой Отечественной войны «Курган бессмертия» (памятник на видео в кадр не попал.— “Ъ”). По словам госпожи Червяковой, она выбрала «Курган бессмертия» для съемки, потому что хотела, чтобы на заднем плане был красивый вид.

Всего, по данным «Агоры», в России заведено 45 подобных административных дел. «Рост дел за оскорбления в интернете остановило высказывание Владимира Путина на прямой линии 20 июня,— объяснил “Ъ” юрист правозащитной организации "Апология протеста" Алексей Глухов.— Президент сказал, что эта статья должна применяться по отношению к оскорблениям государственных символов». По мнению господина Селезнева, «небывалая статистика — по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ выносится не более 60% обвинений — объясняется тем, что норма по этой статье настолько расплывчатая и неконкретная, что ни прокуратура, ни полиция не могут предугадать, чем дело окончится в суде».

«Оскорбления в интернете находят сотрудники региональных центров противодействия экстремизму»,— объяснил Алексей Глухов.

По данным «Агоры», из 45 дел семь было заведено на основании заявлений других граждан. Например, на жительницу Котласа (Архангельская область) Светлану Бакшееву, которая также обратилась сегодня с жалобой в ЕСПЧ, протокол был составлен после заявления 68-летней Ольги Ильиной о публикации в интернете госпожой Бакшеевой оскорблений в адрес губернатора Архангельской области.

Согласно статистике «Агоры», большинство дел об оскорблении представителей власти выносятся по ст. 319 УК РФ — по ней в России ежегодно осуждают около 11 тыс. человек. «Под состав ст. 319 подпадают все — от судебных приставов до судей. Например, послали полицейского в известном в России направлении при свидетелях — все, 319-я готова»,— объяснил господин Глухов.

Елизавета Михальченко