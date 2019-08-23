СПЧ заявил о случаях неверного толкования закона об оскорблении госсимволов

Статья КоАП, предусматривающая штрафы за оскорбление общества, государства или госсимволов, часто применяется неверно, считает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Свое мнение он озвучил накануне на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» в Пятигорске.

Как уточнил господин Федотов, административная ответственность по ст. 20.1 КоАП РФ вводится, если высказывание оскорбительное, сделано в неприличной форме и оскорбляет общественные нравы. Только в случае наличия «всех этих компонентов» складывается состав правонарушения, подчеркнул глава СПЧ.

«Мы мониторим правоприменительную практику в отношении этой нормы Кодекса об административных правонарушениях и уже сейчас видим очень много примеров того, как эта норма используется неправильно», — сообщил Михаил Федотов (цитата по ТАСС). Примеры неверного толкования закона он не привел.

29 марта в силу вступили законы о наказании за оскорбление общества, государства и госсимволов, а также за фейковые новости. Инициативы разработали глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин (все от «Единой России»).

За оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Подробности — в материале “Ъ” «Совет федерации проголосовал против “оранжевой свистопляски”».