Ozon до конца года откроет в Казани пункт приема продукции самозанятых

Компания Ozon намерена до конца года открыть в Казани пункт приема продукции от самозанятых, передает ИА «Татар-информ» со ссылкой на первого замглавы минэкономики Татарстана Рустема Сибгатуллина.

По его словам, в данный момент идет поиск помещения для пункта. Там самозанятые смогут не только сдать продукцию, но и «получить консультацию о том, как продавать на таких площадках, как преподнести свой продукт в электронном виде на маркетплейсе», уточнил господин Сибгатуллин.

Замминистра также добавил, что за счет информирования самозанятых о новых возможностях, обучения и создания пункта приема их продукции и логоцентров в Татарстане появляется экосистема онлайн-торговли. В результате у самозанятых появляется возможность «комфортно продавать свою продукцию», подытожил он.

Напомним, что компания Ozon в 2016 году открыла логистический центр в селе Столбище под Казанью. В планах компании: открыть в конце октября 2019 года сортировочный центр в Казани и запустить в середине 2020 года большой логистический центр в Зеленодольском районе

"Ъ-Казань"