Ozon откроет сортировочный центр в Казани в конце октября

Компания Ozon намерена в конце октября открыть сортировочный центр в Казани, передает ИА «Татар-информ» со ссылкой на руководителя компании в Татарстане и Поволжье Рустема Касимова.

По его словам, в центре займутся сортировкой посылок для отправки в другие города Татарстана. За счет работы центра планируется «не только покрыть нужды города, но и наладить работу с селлерами».

Кроме того, Ozon планирует открыть большой логистический центр в Зеленодольском районе в середине 2020 года. Первая очередь будет состоять из площади в 20 тыс. кв. м, вторая — еще из 20 тысяч. В будущем компания, скорее всего, откроет сортировочный центр в Набережных Челнах, поскольку город является самым выгодным положением для Закамской зоны, уточнил господин Касимов.

"Ъ-Казань"