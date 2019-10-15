У заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана прошел обыск

В Казани утром прошел обыск у заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева. Сейчас он находится на допросе в следственном управлении, сообщили «Ъ» в казанском штабе Алексея Навального.

По данным «Ъ», сегодня обыски прошли у сторонников Алексея Навального в других городах России в рамках дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), созданным политиком. В частности, сообщается о следственных действиях в Ижевске, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре, Саратове, Уфе.

СКР завел уголовное дело об отмывании денег ФБК 3 августа. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК незаконно получил от третьих лиц около 1 млрд руб. 12 сентября в рамках дела ФБК прошли обыски в штабах Алексея Навального в 40 городах. В том числе в Казани обыски прошли у координатора местного штаба Эльвиры Дмитриевой и у активиста Олега Емельянова. Также следователи приходили к руководителю движения «Голос» в Татарстане Михаилу Тихонову.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"