В штабе Навального в Казани изъяли технику, у активистов блокируют счета

В казанском штабе Алексея Навального по итогам обысков изъяли всю технику и документы. «Украли все технику, как штабную, так и личную. Это очевидная попытка давить на наши штабы в рамках сфабрикованного уголовного дела против ФБК»,— говорится в сообщении казанского штаба.

Напомним, в четверг утром обыски прошли у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора «Голоса» Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева. Позднее силовики пришли в казанский штаб оппозиционера.

Азат Габдульвалеев сообщил, что по решению Басманного суда Москвы был арестован его счет в Сбербанке, баланс карты ушел в минус 75 млн руб. Также в казанском штабе «Ъ» сообщили, что у Олега Емельянова по решению Басманного суда «арестовали 8 тыс. руб.».

Следственные действия проходили в рамках уголовного дела об отмывании денег в связи с деятельностью Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Казанские активисты были допрошены в качестве свидетелей. По информации «Ъ-Казань», от дачи показаний они отказались.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”