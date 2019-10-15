Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), говорится в пресс-релизе клуба на странице «ВКонтакте». Музыкант займется развитием коммуникационных направлений и работой со спонсорами.

«Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн руб. личных средств на развитие клуба. Вслед за этим владелец пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением»,— говорится в пресс-релизе.

По словам Басты, свою цель в футбольном клубе он видит в «перезагрузке, грамотной селекции и воспитание собственных игроков».

СКА был создан в 1937 году. В СССР футбольный клуб занял второе место в чемпионате страны 1966 года и победа в Кубке СССР 1981 года. В истории современной России лучшим результатом СКА является 13-е место в 2008 году во втором дивизионе.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Баста стал владельцем ростовского СКА».