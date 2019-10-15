Вероятным источником инфекции в нижегородской школе стал сотрудник с дизентерией

Нижегородское управление Роспотребнадзора установило, что источником массового заболевания учеников школы №47 в Советском районе острой кишечной инфекцией (дизентерией) мог стать сотрудник пищеблока – носитель дизентерии. К распространению этой инфекции внутри школы привели нарушение работниками правил личной гигиены и неудовлетворительное состояние пищеблока.

Как сообщает надзорное ведомство, расследование вспышки проводится в отношении муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ), которое осуществляет организацию питания детей. По окончании проверки материалы будут переданы в следственные органы.

Напомним, за медицинской помощью с одинаковыми симптомами учащиеся стали обращаться с 11 октября. Всего заболели 26 детей, из них четверо госпитализированы. После публикации информации о массовом отравлении в СМИ прокуратура Нижегородской области и региональное следственное управление СК сообщили о проведении проверок.

Добавим, что в феврале ЕЦМЗ уже был оштрафован на 150 тыс. руб. за отравление более 14 детей в школе №139. Тогда причиной заболевания стала приготовленная с нарушениями еда – в пробах продуктов обнаружили кишечную палочку.

Анастасия Еремина