Forbes будет отстаивать деловую репутацию

Forbes подаст в суд на группу «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева. Поводом для иска о защите деловой репутации стало заявление группы, в котором журналистов и руководство издания назвали «образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики». Так «Сафмар» отреагировал на публикацию журнала о том, что якобы у семьи Михаила Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова накопился долг в 1 трлн руб. Ранее в письме “Ъ FM” представители «Сафмар» назвали эту сумму «безумной», а все расчеты «притянутыми за уши». Тему продолжит Владислав Викторов.

Свою оценку обязательств группы «Сафмар», журналисты Forbes проводили, в том числе опираясь на данные из открытых источников. Например, они указали, что 320 млрд руб. группа должна банку «Траст» после санации Бинбанка и Рост-банка. Еще 325 млрд руб. Гуцериев получил от Сбербанка, а у подконтрольной миллиардеру «Русснефти» есть обязательства на 77 млрд руб. перед ВТБ. Плюс у нескольких компаний группы нашли долги перед банками, но они не превышают 10 млрд руб. Вот и получился 1 трлн руб. Но в группе «Сафмар» с расчетами не согласились. Как сказал издатель Forbes, гендиретктор компании «Ас рус медиа» Эльмар Муртазаев, претензии были высказаны в довольно грубой форме. Поэтому журнал готов отстаивать свою деловую репутацию в суде и при необходимости подтвердить все цифры: «В заявлении “Сафмара”, которое было опубликовано в пятницу, есть масса личных выпадов, влияющих прямым образом на деловую репутацию как журнала Forbes, так и нашей компании “Ас рус медиа”. Мы считаем этот тон вообще недопустимым, и в рамках законодательства мы будем подавать иск о защите деловой репутации».

В группе «Сафмар» на звонки “Ъ FM” не ответили. Но еще в пятницу там пояснили, что, например, долг в 320 млрд руб. перед банком «Траст» «притянут за уши», потому что по этим обязательствам отвечает племянник Гуцериева — Микаил Шишханов, который единолично владел Рост-банком. А часть долга перед Сбербанком принадлежит бывшим акционерам Афипского НПЗ, который недавно перешел Михаилу Гуцериеву. Поэтому в группе «Сафмар» оставили за собой право обратиться с иском в суд к Forbes. И если это произойдет, тогда изданию и нужно будет защищать свою деловую репутацию, говорит адвокат Межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. Сейчас это делать бессмысленно, добавляет он: «Это как в шахматах. Пока у них нет оснований для нанесения первого удара.

Когда издание обвиняют, что “оно работает в традициях низкопробной прессы, желтизна которой зашкаливает”, — это оскорбление.





Является ли оскорбление распространением сведений порочащего характера? Сведений как таковых не было, была оценка».

В целом заявленная журналистами сумма долга в 1 трлн руб. выглядит внушительно, но даже если эта цифра подтвердится, то, возможно, для компании это некритично, говорит профессор Высшей школы экономики Иван Родионов: «Несостоятельность — это когда чистые активы отрицательные. Надо в любом случае учитывать сроки наступления обязательств, поэтому из самой цифры ничего сказать нельзя. У них же не публикуется отчетность, соответственно, заявленная Forbes информация — это слухи. Слухи — это всегда чревато.

Грех Forbes в том, что он с намеком написал, что этот долг проблемный. Естественно, это вызвало реакцию у Гуцериева».

В самом издании говорят, что давали представителям группы «Сафмар» возможность высказаться перед выходом публикации. Но они отказались это делать. Что касается иска, то, как написал в своем Facebook гендиректор компании «Ас рус медиа» Эльмар Муртазаев, обычно российские СМИ выступают в судах в качестве ответчиков, но теперь пришло время изменить эту тенденцию.