Птицефабрика «Синявинская» начала судебный спор с семьей экс-владельцев на 883 млн рублей

Птицефабрика «Синявинская» и входящее в нее АО «Волховский комбикормовый завод» (ВККЗ) подали иски в отношении бывшего собственника предприятия Никиты Мельникова и его сына Олега Мельникова. Общая сумма требований к Олегу Мельникову составляет почти 883 млн рублей, а в споре с Никитой Мельниковым истец рассчитывает признать недействительным договор купли-продажи неких акций.

Эксперты считают, что речь идет об акциях птицефабрики и ВККЗ, которые были реализованы еще в 2015 году. При этом отец и сын Мельниковы утверждают, что никакого отношения к искам не имеют, в то время как нынешний генеральный директор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко заявил “Ъ-СПб”, что судебный спор с семьей экс-владельцев начался из-за «старых грехов», но на конкретные вопросы отвечать не стал.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Иск стоит выеденного яйца».