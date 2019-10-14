Иск стоит выеденного яйца

Крупнейший производитель яиц России — птицефабрика «Синявинская» — и входящее в него АО «Волховский комбикормовый завод» (ВККЗ) подали иски в отношении бывшего собственника предприятия Никиты Мельникова и его сына Олега Мельникова. Общая сумма требований к Олегу Мельникову составляет почти 883 млн рублей, а в споре с Никитой Мельниковым истец рассчитывает признать недействительным договор купли-продажи неких акций. Эксперты считают, что речь идет об акциях птицефабрики и ВККЗ, которые господин Мельников реализовал еще в 2015 году.

Птицефабрика «Синявинская» и ВККЗ обратились в суд с исками к бывшим руководителям этих агропредприятий, семье Мельниковых, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований ВККЗ в отношении Олега Мельникова составляет 851,7 млн рублей, «Синявинской» — 31,2 млн рублей. Заявления были поданы 11 октября, дата предварительного слушания не назначена. «Я когда-то выступал поручителем по кредитам, но это было давно. Сейчас никаких поручительств не существует»,— сказал Олег Мельников, добавив, что ничего не знает про судебное разбирательство.

В начале октября «Синявинская» и ВККЗ также направили в арбитраж иски, адресованные Никите Мельникову, «о признании недействительным договора купли-продажи акций и применении последствий недействительности сделки». На прошлой неделе заявление было оставлено без движения до начала ноября. «Никакого отношения к птицефабрике больше не имею и не понимаю, о какой сделке речь»,— заявил “Ъ” Никита Мельников.

Генеральный директор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко в беседе с “Ъ” сообщил, что судебный спор с Никитой и Олегом Мельниковыми начался из-за «старых грехов», но на конкретные вопросы отвечать не стал. «Это очень серьезное дело, и поэтому мы ничего не можем разглашать. Свою позицию скажем только в суде»,— сказал Артур Холдоенко. В Сбербанке, аффилированными лицами которого являются птицефабрика «Синявинская» и ВККЗ, так прокомментировали ситуацию: «Поиск соинвестора продолжается. Банк рассчитывает на конструктивное урегулирование вопроса без прекращения деятельности птицефабрики».

«Синявинская», в которую входит ВККЗ, — крупнейший производитель яиц в России c мощностью 1,3 млрд штук яиц в год. С 2006 года основным владельцем предприятий был миллиардер Никита Мельников, а его сын Олег занимал пост гендиректора. По словам Никиты Мельникова, в 2015 году он продал активы представителям агрохолдинга «Русгрэйн». Стоимость сделки оценивалась в 7 млрд рублей, сообщали СМИ. В 2017 году ФАС разрешила приобрести крупнейшему кредитору предприятий — Сбербанку — 89,53% акций ЗАО «Птицефабрика "Синявинская"» и 91,43% акций ВККЗ. По данным СПАРК-Интерфакс (www.spark-interfax.ru), в 2018 году выручка «Синявинской» составила 5,3 млрд рублей, чистый убыток — 2,2 млрд рублей.

За 2019 год структуры птицефабрики «Синявинская» получили десятки исков. Крупнейшими являются требования Сбербанка к ООО «Котельная птицефабрики "Синявинская"» (около 5 млрд рублей) и к ВККЗ (713,4 млн рублей). В банке тогда объясняли, что заинтересованы в стабилизации производственной деятельности предприятия, а заявления о банкротстве являются вынужденной мерой. Проблемы «Синявинской» в кредитной организации связывали с неблагоприятной конъюнктурой рынка: цены на корм выросли, а стоимость товарного яйца не изменилась.

Руководитель практики разрешения споров и банкротства Maxima Legal Сергей Бакешин предполагает, что поскольку в исках к Никите Мельникову не указаны какие-либо соответчики или третьи лица, то речь может идти о недействительности договоров купли-продажи акций «Синявинской» и ВККЗ. Если иски к Никите Мельникову будут удовлетворены, то он должен будет вернуть полученные от покупателя акций средства, пояснил господин Бакешин.

Ольга Кантемирова