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Фото: Анатолий Сергеев / Фотоархив журнала «Огонёк»

Герой Социалистического Труда, колхозница сельхозартели «Заветы Ильича» Канского района Красноярского края Ксения Васильевна Винокурова со своими внуками

Альбом 1952 г.

Журнал "Огонёк" от , стр. 46

Большое количество внуков было нормой пол века назад. У женщин поколения, к которому принадлежала Ксения Васильевна (на фото), было в среднем 5 детей. У их дочерей не больше трех. А вот внуки, которые окружают Ксению Васильевну, заведут не больше двух детей. Отток людей из деревни, бесконечные социальные потрясения ХХ века ускорили в России мировой тренд — снижение рождаемости. У современных бабушек в семь раз меньше внуков, чем было у бабушек в 1926 году.Чем это грозит внукам, бабушкам и экономике России в материале «Внуки в дефиците».



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