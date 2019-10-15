Труба не сходит с рельсов «Транснефти» не удалось отвязать свои тарифы от железнодорожных

Правительство отказало «Транснефти» в либерализации тарифов на прокачку нефтепродуктов. В Белом доме сочли, что решение должно быть комплексным для всех естественных монополий. Это устраивает ОАО РЖД, которое резко возражает против дерегулирования тарифов «Транснефти», опасаясь оттока нефтяных грузов с железной дороги. Аналитики согласны, что эти опасения оправданны, при этом ОАО РЖД не может на равных конкурировать с «Транснефтью», так как за счет выручки от перевозки нефтепродуктов субсидируются другие грузы.

Как стало известно “Ъ”, вице-премьер Дмитрий Козак счел «нецелесообразным» либерализацию тарифов «Транснефти» на прокачку нефтепродуктов. Как следует из протокола совещания от 3 октября, необходимо комплексное решение вопроса о регулировании тарифов естественных монополий, в том числе исключения перекрестного субсидирования. Представитель господина Козака Илья Джус лишь подтвердил, что решения о либерализации тарифов принято не было.

Эта дискуссия длится уже минимум три года. Сейчас тарифы на прокачку нефтепродуктов привязаны к тарифам ОАО РЖД с коэффициентом 0,7. «Транснефть» добивается полной отвязки своих цен от тарифов РЖД. Эту позицию поддерживает ФАС, поскольку считает, что в сегменте отсутствует монополизм и дерегулирование тарифов позволит «Транснефти», снижая цены, конкурировать с железной дорогой за нефтяные грузы.

Как пояснил “Ъ” советник главы «Транснефти» Игорь Демин, ФАС с 2014 года установила, что компания не является монополистом, так как перевозит менее 25% светлых нефтепродуктов и совсем не транспортирует темные нефтепродукты. «Почему тарифы продолжают регулироваться, причем в привязке к установленным на железной дороге,— не совсем понятно»,— отметил он.

В ОАО РЖД не стали комментировать ситуацию, но ранее там поясняли, что из-за более низких тарифов по трубе усилится тенденция к оттоку нефтегрузов с железной дороги, что лишит железнодорожный транспорт конкурентных преимуществ, так как для него госрегулирование тарифов сохранится. Поэтому ОАО РЖД готово рассматривать только одновременную с «Транснефтью» либерализацию цен на услуги транспортировки.

Как сообщили источники “Ъ”, знакомые с подробностями обсуждения, в ходе совещания все стороны изложили свои стандартные позиции.

Неожиданным стало только выступление замминистра энергетики Павла Сорокина, который увидел риски роста тарифов «Транснефти» после дерегулирования, что повредит потребителям.

«Думаю, что дерегулирование трубы было бы неправильным: тогда надо дерегулировать и ОАО РЖД,— отмечает совладелец "Нефтетранссервиса" Алексей Лихтенфельд.— Но ОАО РЖД и "Транснефть" в неравных условиях: у ОАО РЖД есть перекрестное субсидирование и снижение тарифа по нефтянке для конкуренции с "Транснефтью" вынудит компанию повышать тариф на уголь, стройматериалы и прочие грузы для сбалансированности бюджета». В «Трансойле» «поддерживают логику решения». «Считаем необходимым уделить особое внимание синхронизации инвестиционных программ монополий на основе транспортного баланса»,— пояснили “Ъ” в операторе.

Директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭКа VYGON Consulting Дарья Козлова отмечает, что сейчас загрузка продуктопроводов приближается к 100%. По ее мнению, отмена регулирования в краткосрочной перспективе, скорее, повлечет небольшой рост тарифа, но долгосрочно увеличит привлекательность строительства новых нефтепродуктоводов. В этом случае часть объемов с железной дороги может действительно уйти в трубу, что снизит выручку ОАО РЖД от перевозок нефтепродуктов, которая субсидирует другие перевозки, в том числе социально значимые. Поэтому, считает аналитик, при принятии таких решений необходимо провести комплексную оценку.

Ольга Мордюшенко, Наталья Скорлыгина