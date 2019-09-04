Приватизацию «Совкомфлота» сдвигают на 2020 год

Минэкономразвития планирует завершить приватизацию 75% минус 1 акции «Совкомфлота» до конца 2020 года. Продажа доли компании частным инвесторам должна была состояться в течение 2017–2019 годов, но этого так и не произошло. В первом полугодии госкомпания получила прибыль в размере $91 млн.

Приватизация ПАО «Совкомфлот» состоится не позднее 2020 года, заявила по время Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко. Государство планирует снизить долю в транспортной компании со 100% до 25% плюс 1 акция. «Совкомфлот» вошел в план приватизации в 2017 году, продажа пакета акций неоднократно откладывалась. В 2018 году министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что приватизация может завершиться до конца года. В феврале в министерстве говорили, что продолжают поиски инвестора. Однако вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт, говорил, что приватизация компании в правительстве не обсуждается.

«Совкомфлот» в первом полугодии получил чистую прибыль в размере $91 млн против убытка в размере $57,8 млн за полугодие 2018 года.

Прибыль получена впервые с 2017 года. Выручка компании составила $828 млн, что на 16,6% больше, чем годом ранее. Причиной положительного финансового результата могло послужить восстановление мирового рынка танкерных перевозок, о чем говорят участники рынка.

«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, по данным на официальном сайте, ее флот насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,8 млн тонн. Основу флота составляют танкеры, их у «Совкомфлота» — 119, еще шесть находятся в стадии строительства.

Кроме продажи частным инвесторам акций «Совкомфлота» Минэкономразвития также планировало в течение 2017–2019 годов снизить долю государства в АЛРОСА (с 22% до 29%) и в банке ВТБ (с 60,9% до 25%). План приватизации также предусматривал полный выход государства из капитала Новороссийского морского торгового порта и Объединенной зерновой компании. Реализовать эти планы не удалось.

Герман Костринский