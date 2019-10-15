Банкам облегчат сдачу нормативов

Банк России решил начать работу по оптимизации регуляторных требований к банкам. Он анонсировал отказ от ряда обязательных нормативов и отчетности, а также сокращение объема публикуемой банками информации. Эксперты считают, что кредитным организациям эти меры вряд ли принесут какую-то ощутимую экономическую выгоду, но в любом случае у них отпадет обязанность составлять документы, которые не представляют ценности ни для регулятора, ни для участников рынка.

Снижение регуляторной нагрузки на банки ЦБ анонсировал в понедельник 14 октября. Так, регулятор планирует отказаться от норматива, ограничивающего кредитование инсайдеров банка (Н10.1), а также от норматива использования капитала банковской группы для приобретения акций или долей других юридических лиц (Н23). Последний норматив сохранится лишь на индивидуальном уровне (на уровне конкретных банков, а не группы). Кроме того, ЦБ планирует уточнить порядок расчета норматива Н6 (максимальный риск на одного заемщика или группу связанных заемщиков) по отдельным операциям с использованием платежных карт, а также исключить возможное дублирование требований в связи с введением в действие показателя долговой нагрузки.

Другие изменения связаны с сокращением объема отчетности, которую банки предоставляют в ЦБ, а также объема информации, раскрываемой ими неограниченному кругу лиц.

В частности, ряд банков получит право не направлять в ЦБ и не публиковать информацию о значении показателя краткосрочной ликвидности, который отражает способность банка полностью выполнить свои обязательства на горизонте одного месяца.

Новацией должно стать и изменение порядка расчета базового уровня доходности вкладов (банки, предлагающие вклады существенно выше этого уровня, платят более высокие взносы в Агентство по страхованию вкладов). Этот показатель рассчитывается как среднеарифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения. ЦБ может разрешить банкам не публиковать информацию о ставках на своем сайте.

Кроме того, регулятор планирует упростить методологию оценки экономического положения банков, а санируемым кредитным организациям разрешит не составлять и не представлять в Банк России планы восстановления капитала. Проекты этих изменений ЦБ будет публиковать по мере их подготовки.

Эксперты отмечают, что планируемые изменения вряд ли существенно снизят регуляторную нагрузку на банки. Так, вместо норматива Н10.1 есть похожий норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (Н25), отмечает старший директор в банковской аналитической группе Fitch Ratings Александр Данилов. Кроме того, обычно нарушение норматива Н10.1 происходит только при такой потере капитала, при которой уже нарушены нормативы достаточности собственных средств, соглашается управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Банки не кредитуют инсайдеров в значимых для сектора объемах,— обращает внимание он.— Если говорить о худших сценариях вывода активов, то куда проще выдать кредиты техническим компаниям бенефициаров, а не служащим банка. Поэтому норматив в принципе не репрезентативен». Почти то же самое можно сказать и об ограничениях вложений в дочерние компании (Н23), добавляет господин Беликов. При выводе средств банки кредитуют не юридически аффилированных «дочек», а компании-пустышки с номинальной структурой собственности.

Другие анонсированные регулятором изменения либо избавляют банки от составления и публикации дублирующих документов, либо, как в случае с изменением методологии оценки экономического положения банков, не раскрываются и не имеют широкого применения.

Впрочем, любое снижение регуляторной нагрузки влечет за собой сокращение административных затрат, отмечает старший менеджер департамента управления рисками «Делойт» (СНГ) Сергей Гришунин. Это приведет как к росту маржи, так и качеству прибыли в целом. Директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин допускает, что эти изменения могут быть ощутимыми лишь для отдельных банков, прежде всего с небольшими масштабами бизнеса.

Виталий Солдатских