Его величество выход

На этой неделе в Брюсселе пройдет заседание Европейского совета, в ходе которого у лидеров европейских стран будет последний шанс договориться с премьер-министром Борисом Джонсоном об условиях выхода Британии из ЕС. Сделать это в срок едва ли удастся. Однако, открывая в понедельник новую сессию британского парламента, королева Елизавета II объявила: Лондон в любом случае покинет Евросоюз 31 октября.

С тронной речью перед британским парламентом 93-летняя королева выступала в 65-й раз, и вся церемония представляла собой череду старинных ритуалов, которые должны были подчеркнуть и величие монарха, и независимость парламентской власти. Всего во второй раз за все эти годы королева нарушила традицию зачитывать эту речь в короне Британской империи. Одна из главных монарших регалий, украшенная почти тремя тысячами бриллиантов, в понедельник покоилась на бархатной подушке, чуть в стороне от спускавшегося от королевского трона по ступеням длинного шлейфа Елизаветы II.

Вместо короны пожилая королева выбрала более легкое по весу украшение, изготовленную два века назад для Георга IV бриллиантовую диадему с 1333 бриллиантами.

Справа от нее, в парадной форме, сидел не супруг (98-летний принц Филипп почти не появляется на публике), а 70-летний сын, принц Чарльз.

Сама церемония была недолгой: королева в течение десяти минут зачитала подготовленную речь и покинула зал. Текст, опубликованный в тот же день на сайте правительства, вместе с подробными примечаниями занял почти 130 страниц и фактически представлял собой политическую программу кабинета премьер-министра Бориса Джонсона. Именно его правительство и готовило речь для Елизаветы II, а ей, по традиции, оставалось только зачитать текст. Теперь до конца недели депутаты должны будут одобрить представленную им программу.

Что нужно знать о «Брексите» Читать далее

Главный приоритет кабинета королева озвучила в первых же словах. «Мое правительство намерено осуществить выход страны из Евросоюза 31 октября,— объявила она.— Мое правительство намерено работать над новым партнерством с ЕС, основанном на принципах свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества». Всего же в речи содержались отсылки к более чем двум десяткам законодательных инициатив. Главные из них связаны с необходимостью обновить британское законодательство в связи с отделением от ЕС: прежде всего в области миграции, социальной и правоохранительной системы, рыболовства и сельского хозяйства.

«Миграционный закон, который положит конец свободному передвижению (между Британией и ЕС.— “Ъ”), заложит основы для справедливой, современной и соответствующей глобальным требованиям миграционной системы»,— пообещала королева, отметив, что правительство позаботится и о давно живущих в Британии гражданах других стран Евросоюза.

Будущее вне ЕС выглядело со слов королевы не менее радужно: «После того как Соединенное Королевство покинет Европейский союз, мое правительство сделает все необходимое, чтобы страна продолжила играть ведущую роль в международных делах, защищая свои интересы и утверждая свои ценности. Мое правительство будет находиться в центре усилий по решению наиболее важных вопросов, касающихся международной безопасности, оно будет отстаивать свободу международной торговли и вместе с иностранными партнерами отвечать на главные глобальные вызовы».

Однако до тех пор Лондону еще предстоит окончательно определиться с условиями выхода из Евросоюза.

Договориться об «условиях развода» со странами континента британская сторона, похоже, не успевает: уже в этот четверг в Брюсселе откроется двухдневный саммит ЕС, на который соберутся все лидеры стран-участниц, включая — пока что — Бориса Джонсона.

Высокопоставленные британские дипломаты называют 17 октября неформальным дедлайном, к которому необходимо договориться о деталях, иначе 31 октября Британия будет обязана покинуть союз без предварительных договоренностей. Впрочем, как сообщает издание The Times со ссылкой на свои источники, Борис Джонсон еще надеется согласовать финальный документ до конца рабочей недели с коллегами из ЕС, а в субботу — с британским парламентом. На континенте осторожно называют затянувшиеся переговоры с представителями Лондона «конструктивными», но оптимизм стараются не проявлять.

Между тем, если договориться о разводе не удастся до конца этой недели (а переговоры длятся с 2016 года), то уже на следующей неделе британский парламент может рассмотреть вопрос о назначении досрочных парламентских выборов. Пройти они, в соответствии с законодательством, могут уже в конце ноября. И как заявил в понедельник лидер оппозиционной Партии лейбористов Джереми Корбин, раскритиковавший речь, которую подсунуло Елизавете II «правительство, утратившее свое большинство», уже через несколько недель королеве, возможно, предстоит прочитать речь правительства лейбористов.

Галина Дудина