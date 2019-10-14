Банковские карты взяли под защиту

В России один из самых низких уровней мошенничества с банковскими картами в мире. К таким выводам пришли специалисты международной платежной системы Visa. Чаще всего злоумышленники получают доступ к чужим деньгам, используя приемы так называемой социальной инженерии.

“Ъ FM” попросил председателя правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алму Обаеву оценить эту статистику. По ее словам, низкий уровень мошенничеств с картами в России связан не только с хорошей защищенностью банковских систем, но и с популярностью наличных: «Если сравнивать с Европой и США, то в России уровень оборота наличных выше. У нас бывает мошенничество в чистом виде, когда происходят кибератаки, а бывает, когда вам звонят от имени банка, и вы сами даете свои данные — пароли, номера карт и все прочее — это социальная инженерия. В этом смысле, мне кажется, мы вряд ли лучше всех в мире».

Несмотря на низкие показатели мошенничества с банковскими картами, в России остаются другие риски для клиентов финансовых организаций, отмечают эксперты. Например, в начале октября стало известно об утечках данных пользователей Сбербанка. Виновным оказался сотрудник компании, который решил заработать на этой информации. Сначала речь шла о 200 счетах, потом Сбербанк сообщил, что в DarkNet было продано в общей сложности 5 тыс. учетных записей кредитных карт. Пока банки тратят много денег и сил на борьбу с хакерскими атаками, никто не следит за персоналом, который имеет доступ к базам данных, отмечает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«Другие виды мошенничества с финансовыми операциями, которые не относятся к картам, но при этом связаны как с депозитными, так и с расчетными счетами физических лиц, зачастую происходят из-за утечки информации о персональных данных. Конечно же, с этим надо бороться, и таким вещам регуляторы и банки уделяют очень большое внимание, но пока мы видим только рост этих рисков.

Здесь есть фактор не только технической уязвимости, когда мошенники завладевают такой информацией извне, но и человеческий, когда данные просто сливают в Сеть.

Я думаю, что произойдет усиление средств контроля, поскольку, как мне кажется, уязвимость самих систем перед внешними угрозами все-таки постепенно снижается — здесь есть прогресс. А вот человеческий фактор — это то, с чем как раз пока что полностью справиться не удалось».

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Анна Пестерева