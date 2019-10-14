BMW показала тизер 2-Series Gran Coupe

Компания BMW показала тизер нового 4-дверного купе 2-Series Gran Coupe, премьера которого состоится в 2019 году.

Судя по снимкам, опубликованным на официальной странице немецкого автопроизводителя в Twitter, автомобиль получит дизайн в стилистике нового хэтчбека BMW 1-Series, платформу которого и использует новинка. Ранее марка сообщила, что новинку оснастят системой контроля тяги ARB и системой распределения крутящего момента BMW Performance Control.

Технические характеристики нового BMW 2-Series Gran Coupe пока не раскрыты. Известно лишь, что модель получит флагманскую модификацию M235i xDrive с 306-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором и полным приводом.

Напомним, премьера 4-дверного купе BMW состоится в ноябре 2019 года на автосалоне в Лос-Анджелесе.