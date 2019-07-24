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BMW начала тесты 2-Series Gran Coupe

Компания BMW показала новое 4-дверное купе 2-Series Gran Coupe — автомобиль, проходящий предсерийные испытания, представлен в камуфляже.

Модель, которая будет конкурентом для нового Mercedes-Benz CLA, построена на переднеприводной платформе последнего поколения хэтчбека BMW 1-Series. Новинку оснастят системой контроля тяги ARB и системой распределения крутящего момента BMW Performance Control.

Технические характеристики нового BMW 2-Series Gran Coupe пока не раскрыты. Известно лишь, что модель получит флагманскую модификацию M235i xDrive с 306-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором и полным приводом.

Премьера 4-дверного купе BMW состоится в ноябре 2019 года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

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