Центробанк уступил начинающим инвесторам

Центробанк смягчил ограничения для непрофессиональных инвесторов. Новые правила могут вступить в силу с 2021 года. У участников рынка появится возможность покупать любые инструменты, которые торгуются на российских биржах, за исключением самых рискованных. Изначально регулятор планировал ввести более жесткие ограничения. Например, должна была появиться «особо защищаемая» категория инвесторов. Под нее подпадали более 70% участников рынка, и им запрещалось торговать почти всеми бумагами, кроме самых надежных российских.

Центробанк решил смягчить запреты, чтобы инвесторы не ушли от российских брокеров к зарубежным, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий: «В условиях санкций и оттока капитала государство не хочет выпускать массового инвестора на рынок иностранных акций. То есть речь идет не столько о защите неквалифицированных участников от рисков, связанных с заграничными ценными бумаги, сколько о попытке оградить Россию от дополнительного оттока капитала.

Закручивая гайки, усложняя доступ к зарубежным инструментам, законодатели тем самым способствуют уходу граждан к иностранным онлайн-брокерам.

Эффект ровно обратный, так что ЦБ вынужден все-таки пойти на определенные уступки и смягчение. Введение закона планируется в 2021 году — до этого времени еще много воды может утечь. Противостояние России и Запада способствует опусканию занавеса, в частности, и на рынок ценных бумаг, поэтому вряд ли стоит ожидать излишней либерализации. Не мытьем, так катаньем всячески будут чинить преграды, которые затруднят доступ россиян к ценным бумагам иностранных эмитентов».

Часть ценных бумаг будет доступна неквалифицированному инвестору после тестирования. Если человек его не пройдет, он все же сможет приобрести нужные бумаги, но не более чем на 50 тыс. руб. При этом, чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно будет иметь на счете 10 млн руб., а не 6 млн, как сейчас. Независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев считает, что от этого подхода надо отказаться в принципе и оставить только тестирование: «К сожалению, такой аппаратный ход повышения планки до 10 млн руб., когда клиент автоматически становится квалифицированным, — это опять не решение, а компромисс, полумера.

И сейчас Центральный банк скажет: “Мы все сделали”. На это брокеры ответят, что это жесткий механизм. И эта игра в “обмани меня”, к сожалению, продолжится, потому что самая большая маржа очень часто связана с тем, что инвестор платит, не понимая, куда он вкладывает, и от 10 млн, к сожалению, это не зависит. Давайте исходить из того, что человек действительно совершил какие-то реальные действия, подтверждающие его квалификацию, а не накопил 10 млн, и поэтому автоматически стал грамотным. Давайте сделаем тестирование. Но в чем здесь проблема?

Если тест будет действительно объективным, то ЦБ и Минфину придется заниматься финансовой грамотностью — все неожиданно обнаружат, что население, мягко говоря, некомпетентно в этом вопросе.

Если сделают нормальное, адекватное тестирование, есть шанс, что инвестор начнет подрастать, что ему перестанут впаривать структурные продукты, которые очень часто похожи на кота в мешке».

Участников рынка радует готовность Центробанка смягчить требования к инвесторам, хотя несколько моментов еще требуют обсуждения, рассказал “Ъ FM” президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий: «Мониторить 50 тыс. руб. для участника накладно. Здесь возникает вопрос: с каким уровнем закрывать позицию? То есть необходимое количество энергии, сил и средств на менеджмент этих 50 тыс. может оказаться более затратным, чем сама операция. В любом случае разговор будет. Не думаю, что это самый болезненный для отрасли вопрос, но мы, по крайней мере, все-таки убрали бы 50 тыс. Мы понимаем логику Банка России: он бы хотел ограничить убытки тех, кто не разбирается в инструменте и просто желает попробовать».

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Сейчас, пока запреты не действуют, россияне не спешат вкладываться в иностранные бумаги. Как выяснил РБК, сколько-нибудь заметную долю в портфелях неквалифицированных инвесторов занимают лишь бумаги Apple, Amazon, Facebook и Mastercard.

Сергей Гусев