Россиянам прокладывают прямой путь к инвестициям

«Яндекс» и ВТБ запустят сервис инвестиций на фондовом рынке «для всех». Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источники. Ожидается, что приложение смогут использовать непрофессиональные инвесторы даже при минимальных вложениях. Для покупки будут доступны акции и другие ценные бумаги.

Интерес россиян к новым финансовым инструментам постоянно растет — за первый квартал этого года у брокеров стало на две трети больше клиентов. Поэтому продукт будет пользоваться спросом, уверен президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган: «Потихонечку наш народ начинает понимать, что счастье находится в его собственных руках. Если хотите серьезно заниматься инвестициями и иметь возможность делать все, что вам нужно, в любой стране мира, сегодня вам надо либо иметь возможность работы через ряд брокеров, а это могут себе позволить только профессионалы, либо надо очень серьезно крутиться. Такого рода приложения позволяют стать современным, находясь где угодно, имея перед собой только телефон или планшет, и управлять своими инвестициями по всему миру».

Так называемые сервисы инвестиций «для всех» уже существуют на рынке. Но много заработать на них не получится из-за ограничений, объясняет преподаватель факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Николай Корженевский: «Для таких клиентов вводится достаточно много ограничений для того, чтобы они не потеряли свои средства.

Покупатели продуктов, каких-то ценных бумаг и так далее могут пострадать только в случае каких-то форс-мажоров.

Если вы хотите действительно профессионально заниматься инвестициями или глубоко в это погрузиться, работать с “плечом”, которое позволит вам при хорошем сценарии получить большую прибыль, расширить спектр инструментов, инвестировать без ограничений, надзора, потому что это наверняка будет строго регулироваться, выбор ценных бумаг будет достаточно узким, а комиссии будут высокими, вы получаете, наверное, 102% дополнительного дохода в год. При существенных инвестициях это приемлемо. Но глобально говорить об однозначном преимуществе с прибыли или о том, за чем именно может гнаться человек, наверное, не приходится».

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Ранее сообщалось, что Центробанк хочет запретить непрофессиональным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги. Ограничения могут вступить в силу через два года. Регулятор считает, что такая мера защитит начинающих инвесторов от финансовых рисков.

Илья Сизов