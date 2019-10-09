Непрофессиональных инвесторов поделят на категории

Брокеры предложили Центробанку свой вариант деления непрофессиональных инвесторов на категории. Регулятор давно работает над законопроектом, который затруднил бы неопытным участникам рынка доступ к сложным финансовым инструментам. Помимо «квалифицированных» и «простых неквалифицированных», это должны быть «особо защищаемые» инвесторы — граждане, у которых меньше 1,4 млн руб. на счете. По задумке ЦБ, им можно будет торговать ограниченным набором российских бумаг, а для всего остального придется пройти тест.

Брокеры же считают, что торговать почти всеми инструментами, которые есть на российских биржах, можно и без тестирования. Такое письмо в Центробанк и Госдуму направили две профильные ассоциации. У клиента также должно быть право вложиться в рискованные бумаги, несмотря на отсутствие квалификации, рассказал “Ъ FM” президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий: «Мы поддерживаем введение тестирования, которое должны осуществлять брокеры, основное — это понимание вкладчиками характеристик финансовых инструментов и их рисков.

Главное, что мы предлагаем инвесторам, — проводить определенный перечень финансовых операций без тестирования.





Это, например, все финансовые инструменты, помимо структурных облигаций, паевые инвестиционные фонды, за исключением предназначенных для квалифицированных вкладчиков сделки с использованием иностранной валюты на организованном рынке, и структурные продукты с полной защитой капитала. Нам кажется, что существующий перечень продуктов достаточно неплох для того, чтобы инвесторы могли его приобретать без тестирования. Что касается иностранных бумаг, мы считаем, что недопущенные к организованным торгам могут быть запрещены к приобретению неквалифицированными вкладчиками. Именно это и является основным критерием».

Предложения игроков рынка вполне комфортны для неквалифицированных инвесторов, но регулятор едва ли прислушается к их мнению, считает советник гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов: «Понятно, что ассортимент зарубежных бумаг, которые доступны на российских площадках, меньше, чем в оригинале, но для некрупных инвесторов этого было бы достаточно.

Это бы заметно сняло остроту проблемы для тех, кто хотел бы разнообразить свой портфель, в том числе за счет иностранных бумаг.

Трудно сказать, удастся ли брокерскому сообществу продвинуть эту мысль, поскольку, к сожалению, последний год регулятор настроен на то, чтобы максимально ограничить доступ к самому широкому спектру инструментов. Причем если в начале дискуссии некоторые ограничения представлялись оправданными, то сейчас они кажутся чрезмерными.

За годы развития отрасли такая масштабная регулятивная новация, направленная на ужесточение, наверное, происходит в первый раз.

Предыдущие ограничения преодолевались достаточно легко всеми, кто был в этом заинтересован. Сейчас критерий гораздо жестче. Скорее всего, в какой-то степени это ужесточение произойдет, у нас заметно поменяется весь ландшафт инвестиционного бизнеса, произойдет очередная волна консолидации — крупные компании увеличатся, часть мелких уйдет с рынка. Возможно, некоторые наши вкладчики, прежде всего, небольшие, которых не устроят такие жесткие ограничения, волей-неволей будут рассматривать для себя зарубежные юрисдикции со всеми рисками».

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также получил предложения брокеров и согласен с некоторыми из них. Он рассказал “Ъ FM”, каким новое регулирование видят эксперты при нижней палате парламента: «Скорее всего, не будет выделения особо защищенных и просто неквалифицированных вкладчиков, будет одно определение — “неквалифицированный инвестор”. Тот, кто уже занимался торгами, продолжит работать с перечнем инструментов, который он приобретал ранее. Для неквалифицированных инвесторов будет полный доступ к первому и второму котировальным листам и облигациям, которые имеют определенный рейтинг устойчивости. К остальным инструментам доступ будет обеспечен после теста.

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Цифра в 1,4 млн руб., скорее всего, будет опущена, и, вполне возможно, мы вообще уйдем от оценки квалификации инвесторов в зависимости от объема активов, которые они имеют. Что касается права последнего слова, мы будем рассматривать мировую практику, как это применяется, и как раз к этому можно будет привязать обязанности и ответственность за нарушение прав инвестора. То есть, если он должным образом не был проинформирован о рисках, будет возможность переложить ответственность на профучастника. Все это еще обсуждается, поэтому такая кропотливая работа привела к тому, что закон до сих пор не принят. Наверное, будем ориентироваться на ноябрь».

В Центробанке “Ъ FM” заявили, что изучат предложения брокеров, когда их получат.

Сергей Гусев