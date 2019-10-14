В Киеве прошел марш националистов по случаю 77-й годовщины создания запрещенной в России «Украинской повстанческой армии» (УПА). Националисты начали марш в парке Шевченко около 13:00 мск, прошли по центральным улицам украинской столицы и завершили шествие митингом возле офиса президента. Националисты потребовали защитить государственный суверенитет, в частности не допустить потери территориальной целостности Украины после реализации «формулы Штайнмайера», сообщает ТАСС.

Основными участниками марша стали члены националистических партий «Свобода», «Нацкорпус» и «Правый сектор» (запрещен в России), а также представители Ассоциации фермеров Украины (митингующие также выступили против продажи земель сельскохозяйственного назначения местному крупному бизнесу и иностранным инвесторам). По данным СМИ, в марше приняли участие 10–12 тыс. активистов. Общественный порядок обеспечивали около 1,5 тыс. полицейских и бойцов национальной гвардии, нарушений зафиксировано не было.

Последний митинг против «формулы Штайнмайера» прошел в Киеве 6 октября, он собрал около 10 тыс. человек. «Формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые ОБСЕ должна признать честными и свободными; она была согласована 1 октября. На следующий же день на Украине начались митинги: протестующие считают «формулу Штайнмайера» «капитуляцией перед Россией».

О том, как прошел митинг 6 октября,— в публикации “Ъ” «Формулу Штайнмайера переписывают на майдане».