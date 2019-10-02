На Украине проходят митинги из-за согласования «формулы Штайнмайера»

В Киеве и Харькове проходят акции протеста из-за согласования «формулы Штайнмайера». Они считают это событие «капитуляцией перед Россией».

«Формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Самая масштабная акция проходит в центре Киева, в ней принимают участие несколько тысяч человек (по оценке корреспондента ТАСС — около 2 тыс., УНИАН – не менее 1,5 тыс.). Сначала митинг проходил на Майдане, после этого люди отправились к зданию администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Как пишет РБК, протестующие принесли флаги Украины и УПА (Украинской повстанческой армии). Они выкрикивают лозунги «Вова, выходи», «Кучму геть» (вон), «Зелю геть», «Нет капитуляции». По данным «Интерфакса», на акции присутствуют как активисты различных партий и общественных организаций, так и обычные граждане.

Напомним, «формула Штайнмайера» была согласована 1 октября. Представители самопровозглашенных Донецкой и Лаганской народной республик (ДНР и ЛНР), а также МИД России позитивно оценили это событие. Президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге, что Украине бояться этой формулы не стоит, и «никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть».

О реакции Украины на согласование «формулы Штайнмайера» — в материале “Ъ” «Киев воюет за Минск».