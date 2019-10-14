Мэр Абакана не вернулся с открытия лицея

14 октября в автомобильной аварии погиб мэр Абакана (Хакасия) Николай Булакин, возглавлявший город на протяжении 24 лет. По информации правоохранителей, он не справился с управлением и улетел в кювет. В свой последний день господин Булакин открыл новый корпус городского лицея.
В понедельник около 11:00 мск на 433-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей», на объездной дороге Минусинска по пути в Кызыл, в автоаварии погиб бессменный глава Абакана (Республика Хакасия) Николай Булакин. Об этом “Ъ” рассказали в пресс-службе мэрии. В сообщении ГИБДД по Красноярскому краю говорится, что, по предварительным данным, господин Булакин на личном Ford Explorer не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Удар был такой силы, что от водительского места почти ничего не осталось. Ford погрузили на эвакуатор и увезли с места аварии.
Николай Булакин родился 17 декабря 1952 года в Томске. В 1976 году окончил механико-математический факультет МГУ. В том же году начал работать инженером конструктивного бюро НПО «Энергия» в Москве. В 1982–1991 годах — преподаватель в высших учебных заведениях Хакасии. В 1984 году заведовал кафедрой высшей и прикладной математики в Политехническом институте. С 1988 по 1991 год — заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники Абаканского государственного педагогического института. В 1992 году занял должность первого заместителя председателя Верховного совета Республики Хакасия, в 1995, 1999, 2004, 2008, 2013 годах избирался мэром Абакана. В 2012 году в отношении Николая Булакина было возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями и халатность: связано это было с нарушениями, которые, по мнению следствия, имели место при назначении надбавок сотрудникам администрации за работу с секретными документами. Дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.
За четыре часа до трагедии Николай Булакин открыл новое здание абаканского лицея. Он сообщил об этом на личной странице «ВКонтакте», выложил несколько фотографий, сделанных в том числе и им самим. «Был замечательный день, Покров, Николай Генрихович — глубоко верующий человек. Мы сегодня открыли первый блок лицея. Это одна из самых ценных строек для него. Это было в 11 утра. Потом он приехал обратно в администрацию, после обеда он опять уехал, и это случилось»,— рассказала сотрудник информационного отдела администрации города Татьяна Зырянова. С какой целью глава города отправился в Минусинск, она уточнить не смогла.
Первым свои соболезнования выразил глава Хакасии Валентин Коновалов. «Уважаемые земляки, жители города Абакана! Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким»,— написал он на своей странице в Facebook. Напомним, ранее господин Булакин критиковал главу региона. В частности, летом этого года он осудил кадровую политику республиканского правительства, указав, что при подборе сотрудников не нужно отдавать предпочтение «варягам».
Досрочные выборы мэра должны будут пройти в течение шести месяцев. Как ранее сообщал “Ъ”, Абакан является одной из семи российских региональных столиц, где мэр выбирается прямым голосованием граждан.
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