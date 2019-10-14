Мэр Абакана не вернулся с открытия лицея

14 октября в автомобильной аварии погиб мэр Абакана (Хакасия) Николай Булакин, возглавлявший город на протяжении 24 лет. По информации правоохранителей, он не справился с управлением и улетел в кювет. В свой последний день господин Булакин открыл новый корпус городского лицея.

В понедельник около 11:00 мск на 433-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей», на объездной дороге Минусинска по пути в Кызыл, в автоаварии погиб бессменный глава Абакана (Республика Хакасия) Николай Булакин. Об этом “Ъ” рассказали в пресс-службе мэрии. В сообщении ГИБДД по Красноярскому краю говорится, что, по предварительным данным, господин Булакин на личном Ford Explorer не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Удар был такой силы, что от водительского места почти ничего не осталось. Ford погрузили на эвакуатор и увезли с места аварии.

Предположительно, по информации краевого МВД, причиной ДТП могли стать проблемы господина Булакина с сердцем.

Николай Булакин родился 17 декабря 1952 года в Томске. В 1976 году окончил механико-математический факультет МГУ. В том же году начал работать инженером конструктивного бюро НПО «Энергия» в Москве. В 1982–1991 годах — преподаватель в высших учебных заведениях Хакасии. В 1984 году заведовал кафедрой высшей и прикладной математики в Политехническом институте. С 1988 по 1991 год — заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники Абаканского государственного педагогического института. В 1992 году занял должность первого заместителя председателя Верховного совета Республики Хакасия, в 1995, 1999, 2004, 2008, 2013 годах избирался мэром Абакана. В 2012 году в отношении Николая Булакина было возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями и халатность: связано это было с нарушениями, которые, по мнению следствия, имели место при назначении надбавок сотрудникам администрации за работу с секретными документами. Дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

В последний раз господин Булакин был избран мэром Абакана в 2018 году от «Единой России», он набрал 77,6% голосов избирателей.

За четыре часа до трагедии Николай Булакин открыл новое здание абаканского лицея. Он сообщил об этом на личной странице «ВКонтакте», выложил несколько фотографий, сделанных в том числе и им самим. «Был замечательный день, Покров, Николай Генрихович — глубоко верующий человек. Мы сегодня открыли первый блок лицея. Это одна из самых ценных строек для него. Это было в 11 утра. Потом он приехал обратно в администрацию, после обеда он опять уехал, и это случилось»,— рассказала сотрудник информационного отдела администрации города Татьяна Зырянова. С какой целью глава города отправился в Минусинск, она уточнить не смогла.

Первым свои соболезнования выразил глава Хакасии Валентин Коновалов. «Уважаемые земляки, жители города Абакана! Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким»,— написал он на своей странице в Facebook. Напомним, ранее господин Булакин критиковал главу региона. В частности, летом этого года он осудил кадровую политику республиканского правительства, указав, что при подборе сотрудников не нужно отдавать предпочтение «варягам».

Временно исполняющим обязанности мэра Абакана назначен первый заместитель господина Булакина Владимир Жуковский.

Досрочные выборы мэра должны будут пройти в течение шести месяцев. Как ранее сообщал “Ъ”, Абакан является одной из семи российских региональных столиц, где мэр выбирается прямым голосованием граждан.

Юлия Сасевич, Новосибирск