Города прямого действия

Спустя пять лет после запуска очередной муниципальной реформы прямые выборы мэров сохраняются лишь в семи областных и нескольких районных центрах. Если в 2008 году через прямые муниципальные выборы прошли 73% всех глав российских городов, то к середине 2019 года их осталось не более 12%. Месяц назад мэров избрали в трех региональных столицах — Новосибирске, Анадыре и Улан-Удэ. В единый день голосования 2018 года прямые выборы градоначальника прошли в Томске, Якутске, Абакане и Хабаровске. “Ъ” напоминает об обстоятельствах политической борьбы на выборах глав столиц субъектов федерации.

В 2014 году Госдума приняла закон о реформе местного самоуправления, который позволял главам регионов решать, каким образом будут замещаться должности мэров городов — прямым голосованием жителей либо городским или муниципальным советом из своего состава. Была также закреплена модель с сити-менеджером, который может исполнять функции главы администрации города (у мэра в таком случае остаются преимущественно формальные функции). Пик популярности сити-менеджеров пришелся на 2014 год. В 2015-м возник механизм избрания главы муниципального образования депутатами из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. К 2019 году именно этот способ, исключавший риск конфликта между главой муниципального образования и сити-менеджером, стал наиболее распространенным.

На фоне сокращения выборных практик на муниципальном уровне с 2012 года начали возвращать прямые выборы глав регионов, упраздненные в 2004-м. Эксперты заговорили о перекосе в сторону централизации и попытках свести к минимуму вероятность конфликтов губернаторов с местными элитами. Главы большинства регионов упразднили прямые выборы мэров областных городов еще до 2016 года. В 2018-м были отменены выборы мэров Екатеринбурга и Новокузнецка, в 2019-м — главы Кемерово.

Эксперты КГИ в июне этого года сравнили две модели работы муниципалитетов — тех, где «мэров—профессиональных управленцев» назначают, с теми, где «мэров—народных представителей» избирают по старой схеме. Авторы отметили снижение стабильности муниципального управления там, где мэры не избираются населением. Такие главы городов занимают свои должности всего от одного года до трех, почти никогда не становятся представителями региона в Федеральном собрании и не занимают пост губернатора. Напротив, среди избранных мэров 20 стали депутатами ГД, а 10 — губернаторами. “Ъ” напоминает, в каких региональных столицах такие возможности сохраняются до сих пор.

Абакан Анадырь Новосибирск Томск Улан-Удэ Хабаровск Якутск Фото: Колбасов Александр, Коммерсантъ

Мэр Абакана Николай Булакин Абакан 66-летний мэр Абакана Николай Булакин занимает должность с 1995 года: переизбирался шесть раз, на последних выборах в 2018 году его поддержали 77,63% избирателей. В прошлом году господин Булакин получил предложение стать исполняющим обязанности главы Хакасии «с очень широкими полномочиями» — по кадровым и финансовым вопросам, по вопросам организации новой структуры правительства — с обещаниями поддержки. Он отказался от предложения, поскольку только что был переизбран на шестой срок и не захотел покинуть пост мэра ради более высокой должности. С предыдущим главой Хакасии, единороссом Виктором Зиминым, отношения у Николая Булакина были вполне рабочие; политику 31-летнего губернатора-коммуниста Валентина Коновалова, избранного в 2018 году, мэр Абакана открыто критикует. Господин Булакин считает, что глава Хакасии при подборе кадров не должен отдавать предпочтение «варягам», не знающим специфики и проблем региона. По словам мэра, «республику рассматривают как маслоотстойник для кадров, не нашедших себя, не проявивших себя или с какими-то проблемами со всей территории России». В 2015 году правительство Хакасии вносило в региональный парламент законопроект об отмене прямых выборов глав городов, районов и сельсоветов, который был отклонен. Фото: chukot.er.ru

Мэр Анадыря Леонид Николоаев Анадырь Мэром Анадыря 8 сентября избрали и. о. главы городской администрации Леонида Николаева. Его кандидатуру на пост и. о. главы города предложил губернатор Чукотки Роман Копин, а на выборы господина Николаева выдвинуло региональное отделение ЕР. Источники в регионе называют господина Николаева встроенным во властную вертикаль: он сохраняет отношения и с влиятельными людьми из окружения бывшего губернатора Романа Абрамовича, и с окружением господина Копина. Помогают мэру и родственные связи: супруга мэра Анадыря является дочерью сенатора от региона Арамаиса Даллакяна. Чукотка традиционно отличается высокой явкой и хорошими результатами провластных кандидатов, однако тренд постепенно меняется. Леонид Николаев на выборах мэра получил 49% голосов. Губернатор господин Копин был в 2018 году переизбран 57,8% голосов — это на 23% меньше его результата в 2013 году. Предыдущий мэр города Илья Давиденко покинул свой пост досрочно «в связи с переездом в другой регион на постоянное место жительство», но некоторые собеседники “Ъ” связывают его отставку с уголовным делом о крупном мошенничестве в отношении руководителя компании-подрядчика, выполнявшей работы по благоустройству в Анадыря. Сейчас господин Давиденко возглавляет московское представительство Чукотского автономного округа. Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть Новосибирск В Новосибирске мэра избирают с 1996 года. Дольше всех — 14 лет начиная с 2000 года — этот пост занимал Владимир Городецкий. В 2014 году мэром был избран коммунист Анатолий Локоть, который в этом году переизбрался на второй срок. В прошлом году господин Локоть заключил с действующим губернатором-единороссом Андреем Травниковым неформальное соглашение, отказавшись от участия в выборах губернатора в сентябре 2018 года в обмен на поддержку со стороны господина Травникова на выборах мэра в 2019-м. На последних выборах мэра Новосибирска ЕР своего кандидата не выдвигала. Явка составила чуть более 20%, на это, по мнению политологов, повлияло отсутствие интриги. Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ

Мэр Томска Иван Кляйн Томск Все четыре мэра Томска избирались напрямую. Дольше всех в должности главы города, с 1996 года, проработал бывший депутат думы Томской области Александр Макаров. В декабре 2006 года его арестовали и обвинили в ряде должностных преступлений. В октябре 2017 года мэром был избран единоросс Иван Кляйн — источники в регионе уверяют, что его выдвинули по инициативе областной администрации. Губернатор Сергей Жвачкин критиковал город за срыв мусорной реформы и реконструкцию трамвайных путей, на которых вскоре после ремонта выросли одуванчики. Более существенных конфликтов между представителями власти не было. Эксперты в регионе отмечают: политическое поле в регионе зачищено настолько, что смысла отменять прямые выборы попросту нет. Фото: Андрей Огородник / ТАСС

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков Улан-Удэ Наиболее активно лоббируют возвращение прямых выборов мэров губернаторы, выдвинутые и поддержанные оппозиционными партиями, но удалось это пока лишь представителю партии власти Алексею Цыденову в Бурятии. Прямые выборы мэра столицы Бурятии Улан-Удэ отменили в 2012 году, а в 2018 году вернули. В кулуарах говорили, что таким способом господин Цыденов, избранный в 2017 году, хотел избавиться от предыдущего мэра Улан-Удэ Александра Голкова и поддержать избрание на эту должность Игоря Шутенкова. 8 сентября этого года господин Шутенков стал избранным мэром Улан-Удэ, а часть горожан, недовольных результатами, вышла на митинг, требуя назначения новых выборов, а заодно отставки главы республики. Источники, близкие к администрации края, назвали выступления провокациями местных контрэлит, недовольных политикой главы республики. Фото: Администрация города Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук Хабаровск В Хабаровском крае партией власти называют ЛДПР: год назад губернатором стал выдвиженец партии Сергей Фургал, 8 сентября ЛДПР закрепила свои позиции в регионе, получив подавляющее большинство в законодательном собрании и ряд важнейших муниципалитетов. В городскую думу Хабаровска не избрался ни один представитель ЕР (в новом составе 34 депутата ЛДПР и одна представительница «Справедливой России», официальный сайт до сих пор «на реконструкции в связи с изменениями в составе» городского собрания). При этом мэром Хабаровска 8 сентября избран единоросс Сергей Кравчук. Приходится ему непросто: губернатор Сергей Фургал уже озвучивал претензии к мэру в связи с рядом долгостроев в городе. Через две недели после и мэр дал понять журналистам, что недоволен слабой готовностью новых народных избранников — блогеров, артистов, а то и просто безработных, которым вскоре предстоит работать с бюджетом Хабаровска. Отметим, господин Фургал сам настоял на процедуре прямых выборов мэра. Предыдущему составу краевой думы даже пришлось пересматривать свое решение годичной давности об их отмене. Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мэр Якутска Сардана Авксентьева Якутск В Якутии законопроект об отмене выборов глав районных центров и крупных населенных пунктов (за исключением столицы) вносился в парламент в 2014 году, но был тут же отозван собственными разработчиками под градом критики. Мэром Якутска в 2018 году была избрана Сардана Авксентьева, которая победила единоросса Александра Саввинова, официального протеже бывшего градоначальника, шедшего на выборы главы республики (и избранного на них) Айсена Николаева. До 2012 года госпожа Авксентьева уже работала в администрации Якутска, откуда была уволена собственным мужем Виктором Авксентьевым, который тогда исполнял обязанности мэра. Бизнесмен и депутат регионального парламента Владимир Федоров был одним из главных претендентов на пост мэра Якутска, но его кандидатуру отозвала партия «Родина», от которой он выдвигался. После снятия с выборов Владимир Федоров стал агитировать за госпожу Авксентьеву, а после ее победы некоторое время был ее первым заместителем, ответственным за городское хозяйство. Госпожа Авксентьева стала известна благодаря своим нетривиальным решениям: она продала принадлежащие администрации дорогие внедорожники, расторгла контракты с подрядчиком, укладывавшим асфальт прямо на снег, перевела деньги, выделенные на проведение мехового фестиваля, в пользу городских школ. При этом она уволила свою правую руку Владимира Федорова по формальному поводу отсутствия у него необходимого диплома магистра — этот шаг был предпринят, чтобы не вступать в конфронтацию с прокуратурой и губернатором, говорят источники “Ъ” в Якутии. Также по формальным причинам Сардана Авксентьева лишилась за год еще двух замов. Собеседники “Ъ” в регионе при этом заявляют, что конфликта между командой губернатора и командой мэра нет.

Оппозиция во многих городах не оставляет попыток вернуть прямые выборы мэров, но в большинстве случаев эти инициативы блокируются единороссами. Счет возвращенных и отмененных выборов мэров пока в пользу последних.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Прямые выборы мэра Екатеринбурга отменило законодательное собрание Свердловской области в апреле 2018 года: было решено перейти к конкурсному выбору главы администрации города. На тот момент пост главы Екатеринбурга—председателя городской думы занимал оппозиционный политик Евгений Ройзман, конфликтовавший с губернатором Евгением Куйвашевым. Когда городская дума Екатеринбурга должна была принять поправки к уставу города об отмене выборов мэра, Евгений Ройзман подал в отставку прямо на заседании в знак протеста. В Екатеринбурге прошел митинг в защиту выборов мэра, также было несколько попыток оппозиционных партий внести законопроект, возвращающий выборы. Заксобрание, контролируемое единороссами, эти инициативы отклоняет, предлагая сначала оценить эффективность того, как будет работать «советская схема».

При этом депутаты гордумы пока затрудняются дать оценку эффективности работы бывшего замгубернатора единоросса Александра Высотинского, ставшего мэром в 2018 году: делать это по итогам прошлого года народные избранники отказались. Однако, выразили недовольство работой мэрии в части формирования бюджета, а также работой с обращениями граждан и самих депутатов. К тому же новый мэр пытался поднять в разы зарплату чиновникам мэрии, на что обратили внимание даже в генсовете «Единой России».

Мэр Кемерова Илья Середюк Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Кузбассе прямые выборы мэров крупнейших городов — Кемерово и Новокузнецка — были отменены в начале этого года (прямые выборы мэров всех остальных крупных муниципалитетов упразднили еще в 2015 году). Депутаты утверждают, что не знали, за что голосовали, и узнали об изменениях из СМИ: по их словам, поправки были «спрятаны» среди технических изменений в законодательство. Против принятых нововведений в Кемерово и Новокузнецке в конце февраля прошли мирные санкционированные митинги, не собравшие, впрочем, много участников. В Кемерово акцию протеста проводил местный штаб сторонников Алексея Навального, в Новокузнецке — ЛДПР.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов Фото: Ефим Крепыш, Коммерсантъ

Работа мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова (переизбран в 2018 году) нареканий областных властей до сих пор не вызывала. Зато к работе кемеровского градоначальника Ильи Середюка (избран в 2016-м) у главы Кузбасса Сергея Цивилева были претензии. Так, в июне губернатор через инстаграм раскритиковал господина Середюка за срыв сроков постройки детского сада в новом микрорайоне, в июле снова подверг критике работу кемеровского мэра из-за жалоб горожан в его соцсети на работу управляющих компаний. Спустя несколько дней Илья Середюк на встрече с кемеровчанами заявил, что губернатор раскритиковал его заслуженно. Источники в регионе называют мэра Кемерово успешно интегрированным в региональную вертикаль власти: сразу же после окончания вуза он получил должность в администрации области, а в 24 года возглавил крупнейший в восточной части страны Топкинский цементный завод.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ

Выборы мэра Иркутска были отменены в 2014 году. Губернатор области коммунист Сергей Левченко вносил инициативу об их возвращении несколько раз начиная с 2017 года, но она блокировалась заксобранием, где подавляющее большинство имели единороссы. В 2018 году КПРФ выиграла выборы в региональный парламент, но не смогла сформировать коалицию большинства.18 сентября 2019 года все же был принят компромиссный вариант коммунистов и либерал-демократов о введении должности сити-менеджера. Сергей Левченко заявил, что будет продолжать добиваться возвращения прямых выборов мэра. Пока в Иркутске не знают, что делать с действующим мэром Дмитрием Бердниковым, который хотя был избран в гордуму, но не забрал депутатский мандат и до сих пор остается главой города. Он, как и Сергей Левченко, хочет возвращения прямых выборов, рассчитывая победить на них. Как отмечает ряд собеседников “Ъ”, в том числе и с помощью «силового» ресурса: мать господина Бердникова — советник генпрокурора РФ.

Глава администрации Владимира Андрей Шохин Фото: vk.com/andreyshohin

20 сентября заксобрание Владимирской области отклонило разработанный губернатором от ЛДПР Владимиром Сипягиным законопроект, позволяющий вернуться к прямым выборам глав городских округов, и прежде всего мэра Владимира (они были отменены в 2010 году). Действующий сити-менеджер единоросс Андрей Шохин руководит городом восемь лет, получает поддержку однопартийцев, составляющих большинство в заксобрании и гордуме Владимира, и намерен переизбраться в 2020 году.

9 октября избранный губернатором Приморья Олег Кожемяко отозвал законопроект о возвращении прямых выборов мэра Владивостока, не выполнив, таким образом, одно из своих предвыборных обещаний. Прямые выборы глав городских округов и муниципальных районов были упразднены в регионе в 2014 году. Законопроект был отозван после двух чтений, встретив сопротивление глав городов и районов. Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией в регионе, отмечают, что возвращение прямых выборов было бы чревато ростом неопределенности и дестабилизацией ситуации в области.

Людмила Сергеева, корреспондентская сеть “Ъ”