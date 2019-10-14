На проектирование станций петербургского метро направят 1 млрд рублей в 2020 году

В 2020 году власти Петербурга намерены направить из бюджета на проектирование новых станций метрополитена 1 млрд рублей. Указанная сумма фактически в два раза превышает объемы аналогичных расходов в 2017 году. Об этом со ссылкой на главу городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко сообщает ТАСС.

По словам господина Москаленко, в следующем году планируется завершить проектирование 17 новых станций, в том числе участок Красносельско-Калининской («коричневой») линии — от «Казаковской» до «Путиловской», Невско-Василеостровской («зеленой») — от «Беговой» до «Зоопарка» и Фрунзенско-Приморской («фиолетовой») — от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект».

Кроме этого, в 2020 году продолжится проектирование двух объектов Красносельско-Калининской линии и начнется проектирование пяти новых, а также участка Кировско-Выборгской («красной») линии на две станции метро и участка Лахтинско-Правобережной («оранжевой») линии — от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольный продлил конкурс на проектирование «коричневой» ветки метро от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна». Итоги тендера подведут в конце октября.