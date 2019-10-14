Сирия подключилась к военной операции

Обстановка на севере Сирии серьезно накалилась — президент страны Башар Асад перебросил войска к тому месту, где Турция проводит операцию против курдов. Дамаск согласился помочь курдским силам отразить наступление Анкары, которое началось на прошлой неделе. По данным СМИ, об этом стороны договорились на встрече на российской авиабазе Хмеймим. Организация Совет демократической Сирии выступила с заявлением. В нем говорится, в частности, что эта договоренность — шанс не только на успешное противостояние туркам, но и на освобождение уже захваченных ими городов и районов.

Станет ли это переломом в сирийском конфликте? И что это означает для России? Профессор кафедры современного Востока РГГУ, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Елена Мелкумян считает, что поддержка сирийской армии вполне способна остановить наступление Анкары и заставить главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сесть за стол переговоров: «В приостановке наступления заинтересованы очень многие, многие оказывали давление на Турцию, в том числе Россия и европейские страны. Все восприняли это как наступление, которое ведет только к ухудшению ситуации, к новым беженцам, много погибших уже. Поэтому мне кажется, что Анкара все-таки пойдет на переговоры и будет решать этот вопрос политическими методами. Военное продолжение наступления и начало каких-то боевых действий с Сирией будет иметь слишком катастрофические последствия. В данном случае, исходя из тех заявлений, которые были сделаны со стороны официальных российских лиц, все-таки мы будем поддерживать Сирию: было выражено недовольство действиями Турции, и это рассматривалось как нарушение всех соглашений, которые были заключены.

Поэтому, я думаю, Россия будет высказываться за то, чтобы эта операция была прекращена и чтобы было найдено какое-то политическое решение».

По данным местных СМИ, сирийская армия уже начала наступление. А глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара координируется с Москвой в вопросах операции на севере Сирии, и, по его словам, никаких проблем нет. Комментируя ситуацию, в Кремле сообщили, что сторонам нужно избегать действий, которые помешали бы политическому урегулированию конфликта в Сирии. Говоря о возможном военном столкновении Дамаска и Анкары, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве «не хотели бы даже думать о таком варианте». Россия действительно сделает все, чтобы не допустить такого развития событий, уверена советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина:

«Ни в коем случае это не должно привести к каким-то столкновениям между сирийской правительственной армией и турецкими войсками. Конечно, каких-то случайностей, нелепостей, ошибок исключать нельзя — ведь это война. Но все делается для того, чтобы этого не произошло. Сирийская правительственная армия вышла не для войны с турецкими войсками, а чтобы закрепиться в ряде районов, куда, по идее, Анкара продвинуться не должна.

Войска Дамаска своим присутствием в этих районах обозначают “красные линии” для Турции, чтобы та поняла, что за эти границы переходить уже нельзя.

Реджеп Тайип Эрдоган — мудрый и опытный политик, он понимает, что есть определенные ограничения, так что есть очень большой шанс, что все-таки дело закончится в рамках этих договоренностей».

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Эрдоган также обвинил НАТО в том, что альянс не поддерживает Анкару в борьбе с террористами. Президент Турции сослался на пятую статью устава организации, согласно которой ее участники отвечают на действия противника, если на одну из стран напали. Тем временем турецкое Министерство обороны сообщило, что его войска смогли нейтрализовать порядка 550 боевиков с начала наступления. Анкара считает курдов на севере Сирии террористами. В военном ведомстве отдельно отметили, что операция продолжается «успешно, как и планировалось».

Глеб Силко