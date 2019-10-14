Застройщику ЖК «На волнах мечты» в Туапсе предъявили требование на 80,8 млн рублей

ООО «Бренд» в лице конкурсного управляющего предъявило требование о включении в реестр требований кредиторов ООО «Южная фондовая компания» в размере 80,8 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как следует из заявления конкурсного управляющего ООО «Бренд» в Арбитражный суд Краснодарского края, данное требование обосновано признанием недействительными ряда сделок, в частности, сделки между кредитором и ООО «Южная фондовая компания».

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Южная фондовая компания являлась застройщиком ЖК «На волнах мечты» в Туапсинском районе. В настоящий момент руководитель компании Николай Дудо находится под стражей.

Василий Хитрых