Встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа проходила на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Переговоры шли примерно 1,5 часа. Стороны намеревались обсудить ядерную безопасность, конфликт на Украине, укрепление взаимоотношений. По итогам будет опубликовано итоговое коммюнике.