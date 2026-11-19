Си проводил Путина до машины после саммита КНР-РФ-США
После завершения саммита Китай — Россия — США председатель КНР Си Цзиньпин лично проводил президента Владимира Путина из зала переговоров до автомобиля.
«Счастливого путин!», — сказал Си Цзиньпин на прощание, пожав руку российскому президенту. «Большое вам спасибо за организацию! Все очень здорово», — ответил Владимир Путин. Кадры распространила пресс-службе Кремля.
Встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа проходила на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Переговоры шли примерно 1,5 часа. Стороны намеревались обсудить ядерную безопасность, конфликт на Украине, укрепление взаимоотношений. По итогам будет опубликовано итоговое коммюнике.