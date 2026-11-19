Гранд Отель Европа расширил ассортимент своего сувенирного бутика наборами льняных салфеток с машинной вышивкой от петербургского бренда Lavrstitch. Рисунки отсылают к истории отеля: на салфетках воспроизведен исторический вензель Europe Hotel, который в начале XX века гравировали на столовом серебре, и «Гаргулья» — маскарон мраморного фонтана в «Икорном баре», спроектированном Ф. И. Лидвалем. Салфетки с вензелем окаймлены мережкой фирменного сине-зеленого цвета отеля, а вариант с «Гаргульей» представлен в двух расцветках — белой с серебряной нитью и серой с золотой. Такой текстиль используют в сервировке парадных ресторанов гостиницы, теперь его можно купить как памятный подарок. К новогоднему сезону в бутике появятся салфетки с вышивками «Балерины» и «Щелкунчик», созданные для «Вечеров Чайковского» — композитор останавливался в отеле в июле 1877 года и писал брату, что здесь «очень хорошо и даже роскошно».