Сельхозоборудование кубанского ЖК «Возрождение» не смогли продать на торгах

С публичных торгов не удалось реализовать сельскохозяйственное оборудование ООО «Животноводческий комплекс “Возрождение”», находящийся в городе Лабинске Краснодарского края. По информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве, лот планировалось продать по начальной цене 23,5 млн руб.

В августе этого года компания бывшего главы «Олимпстроя» и экс-владельца пивоваренной компании «Балтика» Таймураза Боллоева «Агронова» приобрела имущественный комплекс ООО «Животноводческий комплекс "Возрождение"». Имущество банкрота было реализовано за 54,2 млн руб. «Агронова стала владелицей 33,7 га в Лабинском районе, коровника, десяти свинарников разной степени готовности, навесов для хранения зерна, комбикормового цеха и коммуникации.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, имущественный комплекс ООО «Животноводческий комплекс “Возрождение”» был выставлен на публичные торги в мае текущего года за 107,8 млн руб. Таким образом «Агронова» приобрела компанию в два раза дешевле начальной цены.

Крупная задолженность животноводческого комплекса «Возрождение» и аффилированных с ним структур возникла в ходе строительства свинокомплекса мощностью 25 тыс. голов. Одной из причин ухудшившегося финансового положения стала вспышка АЧС.

“Ъ-Кубань” сообщал, что имущество животноводческого комплекса «Золотой теленок», занимающегося свиноводством в Лабинске, продают за 185,7 млн руб.

Дмитрий Михеенко