Экс-глава «Олимпстроя» приобрел животноводческий комплекс на Кубани

Компания бывшего главы «Олимпстроя» и экс-владельца пивоваренной компании «Балтика» Таймураза Боллоева «Агронова» приобрела имущественный комплекс ООО «Животноводческий комплекс "Возрождение"» в Лабинском районе Краснодарского края. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Имущество банкрота реализовано за 54,2 млн руб. «Агронова стала владелицей 33,7 га в Лабинском районе, коровника, десяти свинарников разной степени готовности, навесов для хранения зерна, комбикормового цеха и коммуникации.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром «Агроновы» является уроженец Северо-Осетинской АССР Таймураз Боллоев. В 1991-2004 года он возглавлял пивоваренную компанию «Балтика», а с 2009 по 2011 годы был главой госкорпорации «Олимпстрой». Ему также принадлежит «БТК Групп», работающая в легкой промышленности.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, имущественный комплекс ООО «Животноводческий комплекс "Возрождение"» был выставлен на публичные торги в мае текущего года за 107,8 млн руб. Таким образом «Агронова» приобрела компанию в два раза дешевле начальной цены.

Крупная задолженность животноводческого комплекса «Возрождение» и аффилированных с ним структур возникла в ходе строительства свинокомплекса мощностью 25 тыс. голов. Одной из причин ухудшившегося финансового положения стала вспышка АЧС.

“Ъ” пишет, что покупка активов «Возрождения» — не первый проект господина Боллоева в сельском хозяйстве в Лабинском районе: в 2018 году стало известно, что «Агронова» инвестирует более 1 млрд руб. в экосад площадью 32 га.

Дмитрий Михеенко