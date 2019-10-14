Имущество животноводческого комплекса «Золотой теленок» продают за 185,7 млн рублей

Арбитражный управляющий ООО «Животноводческий комплекс “Золотой теленок”» Кирилл Безбородов сообщил о проведении открытого аукциона по реализации имущественного комплекса общества, занимающегося разведением свиней. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Единым лотом с начальной ценой 185,7 млн руб. планируется реализовать несколько сотен единиц имущества банкротящегося предприятия. В частности, на торги выставлено несколько свинарников, молочный цех, крематорий, земельный участок, различное оборудование и сети, а также дебиторская задолженность компании.

Согласно документам арбитражного суда Краснодарского края, наблюдение в отношении ООО «Животноводческий комплекс “Золотой теленок”» в июне 2017 года по заявлению Росссельхозбанка. В марте 2018 года в отношении общества была введена процедура банкротства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Золотой теленок» зарегистрирован в города Лабинске Краснодарского края в 2000 году как общество по разведению свиней. Уставный капитал компании составляет 2,4 млн руб. и на 100% принадлежит Лусине Гарибян. Общество стало показывать убытки с 2016 года. По итогам 2018 года выручка «Золотого теленка» составила 162,9 млн руб., убыток – 68,2 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец 2018 года составляла почти 119 млн руб.

Дмитрий Михеенко