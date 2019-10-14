В Анапе реконструируют водозабор

Стартовала реконструкция водозабора и инженерных сетей хутора Заря а Анапе. К объекту подключат 278 домов и Дом культуры населенного пункта, а также детский сад, школу, Дом культуры и 460 домов хутора Рассвет. Сейчас питьевая вода в этих хуторах привозная, сообщили в краевой администрации.

По информации регионального минТЭК и ЖКХ, в текущем году на реконструкцию водопровода планируется освоить 39,8 млн руб. Деньги выделены из федерального, краевого и местного бюджетов. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экология» и будет завершен в 2020 году.

В рамках этого же нацпроекта до конца 2019 года планируется приступить к водоснабжению села Вольного Успенского района. Объем финансирования на 2019 год – 12 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, до 2023 года на Кубани планируют построить новую нитку Троицкого группового трубопровода, который поставляет воду в Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в населенные пункты Крымского района.

Василий Хитрых